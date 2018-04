Die TSG Blankenloch, der CVJM Bindlach und der TSV Grünwinkel entschieden die süddeutsche Meisterschaft im Indiaca für sich, in einer der schnellsten Mannschaftssportarten. Der Gymnastikverein Salz veranstaltete in der Kreissporthalle in Westerburg die Titelkämpfe, die auch der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft dienten. Vier Frauen-, sechs Männer- und sechs Mixed-Teams demonstrierten bei den Titelkämpfen im Westerwald auf hohem Niveau das schnelle und dynamische Rückschlagspiel.

Wurzeln liegen in Südamerika Das dynamische Rückschlagspiel Indiaca wird auf südamerikanische Wurzeln zurückgeführt. Eine Mannschaft besteht immer aus fünf Spielern, die in ihrer Hälfte den Spielball (die Indiaca) maximal dreimal mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (530 Wörter): 2 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.