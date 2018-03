Aus unserem Archiv

Bad Ems/Hachenburg

Bei den Rheinland-Meisterschaften der Jugend U 18 in Bad Ems wurden zwei Hachenburger Judo-Löwinnen Vizemeisterinnen. Lisa-Marie Höhngen aus Schenkelberg (links) belegte in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm wie Fabienne Baade aus Maxsain in der Gewichtklasse bis 63 Kilogramm. Wer sich für Judo interessiert, kann beim TuS Hachenburg dreimal umsonst schnuppern.