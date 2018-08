Der „Diezer Cup“ war einmal mehr fester Bestandteil des Wettspielkalenders des Golfclubs Westerwald. Dessen Präsident Franz Klöckner, langjähriger Verbandsbürgermeister von Diez, und weitere Clubmitglieder führten das Traditionsturnier durch.

Die Sonne strahlte bei endlich normalen Sommertemperaturen, und so konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Es wurde in drei Nettoklassen gespielt. Petra Albath war mit 42 Punkten in der Klasse ...