Vor einer angeregt applaudierenden Zuschauerkulisse holten sich Frank Scheffel und Arenal (Foto) den verdienten Finalsieg in der Siegerrunde des Zweisterne-Springens beim Sommer-Festival in Hattert in bestechender Form. Besonnen und sicher führte Scheffel den 15-jährigen Oldenburger über den einladenden, aber anspruchsvollen Parcours, als einziges Paar mit zwei lupenreinen Nullrunden (0 Fehlerpunkte/44,18 Sekunden). Für den Neuwieder war dieses Ergebnis zugleich Balsam für die Seele nach eineinhalb Jahren Zwangspause wegen einer Wirbelsäulen-Operation. Zweiter wurde Thomas Grimm vom Rodderberg bei Bonn mit der Holsteiner Schimmelstute Bella Luna, die als zweites Pferd im Umlauf ohne Fehler blieb – aber einmal touchierte in der Siegerrunde (4/44,0). Für Sandra Deppe vom RZV Saffig wurde bereits auf Sieg gewettet – hatte sie doch gleich zwei Pferde in die Schlussphase bringen können. Mit dem 15-jährigen Schweizer Wallach Naveur (4/45,59) und der katzengleich springenden Holsteinerin Quinelle (4/48,16) belegte sie in der Endabrechnung die Plätze drei und vier. cw

Ergebnisse Springpferdeprüfung Klasse A**: 1. Ralf Jünger (RZV Mayen) mit Camara 8,20 Punkte; 2. Verena Wolf-Richter (Meckenheimer RC) mit Bounce 8,00; 3. Jacqueline Gerhards (ReitSC Bergisches Land) mit Cormeo 7,60. Springpferdeprüfung Klasse ...

