Vor einer angeregt applaudierenden Zuschauerkulisse holten sich Frank Scheffel und Arenal (Foto) den verdienten Finalsieg in der Siegerrunde des Zweisterne-Springens beim Sommer-Festival in Hattert in bestechender Form. Besonnen und sicher führte Scheffel den 15-jährigen Oldenburger über den einladenden, aber anspruchsvollen Parcours, als einziges Paar mit zwei lupenreinen Nullrunden (0 Fehlerpunkte/44,18 Sekunden). Für den Neuwieder war dieses Ergebnis zugleich Balsam für die Seele nach eineinhalb Jahren Zwangspause wegen einer Wirbelsäulen-Operation.

Zweiter wurde Thomas Grimm vom Rodderberg bei Bonn mit der Holsteiner Schimmelstute Bella Luna, die als zweites Pferd im Umlauf ohne Fehler blieb – aber einmal touchierte in der Siegerrunde ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.