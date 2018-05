Peng! Ein lauter Knall ertönt aus Richtung Wechselzone. Wo sich sonst im Mons-Tabor-Bad in Montabaur die Badegäste auf der Liegewiese sonnen, ist beim „10. Kern-Haus-Schülertriathlon“ der RSG Montabaur der Übergang vom Schwimmen zum Radfahren platziert. Alle Köpfe fahren herum, Helfer stürzen los. Doch kein Grund zur Panik. Peng! So klingt ein Reifen, der zu fest aufgepumpt zu lange in der Sonne steht – und platzt. Rasch ist das betroffene Fahrrad gefunden, es gehört der gerade mal sieben Jahre alten Marie-Sophie, die bei den Schülern D heute ihren ersten Triathlon macht und schon startklar am Beckenrand des Freibades steht.

Nur mit Mühe lässt sie sich überzeugen, dass die Helfer und ihr Papa das Rad schon wieder flott bekommen, bis das Schwimmen vorbei ist. Die Verantwortlichen am Beckenrand sind allesamt ...

Lesezeit für diesen Artikel (623 Wörter): 2 Minuten, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.