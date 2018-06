Zum fünften Mal finden die Internationalen Amateurmeisterschaften von Deutschland in der Altersklasse ab 50 Jahre (AK 50) statt – und zum fünften Mal wird das Turnier im Mittelrheinischen Golf-Club Bad Ems ausgetragen. Von Freitag bis Sonntag treffen sich auf der traditionsreichen Anlage auf der Denzerheide bei Eitelborn die besten deutschen Seniorinnen und Senioren sowie internationale Teilnehmer aus neun Nationen. Mit dabei sind der frisch gebackene Europameister, Martin Birkholz, sowie die neue Vize-Europameisterin, Susanne Lichtenberg. Im Vorjahr waren die Vorzeichen ähnlich. Kam damals noch Susanne Lichtenberg frisch mit Gold dekoriert von der Europameisterschaft in der AK 50, so war es diesmal Martin Birkholz, der die Goldmedaille von der EM mitnehmen konnte. Kein Wunder also, dass die Favoritenrollen auch auf diese Schultern verteilt sind.

Der für den Krefelder GC startende Birkholz (Handicap +0,5) hat jedoch starke internationale Konkurrenz: Mark Gardiner aus den USA startet mit der Vorgabe +2,1 und der für Hongkong abschlagende Douglas ...

