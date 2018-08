Der Abstieg ist besiegelt: Die Montabaur Fighting Farmers haben das erste von drei potenziellen Abstiegs-Endspielen in der GFL 2 bei den Gießen Golden Dragons mit 6:38 (0:3, 0:14, 0:14, 6:7) verloren. Die Westerwälder Footballer steigen damit nach ihrem Aufstieg in die 2. Bundesliga direkt wieder in die Regionalliga ab. Die Partie im Gießener Waldstadion war im ersten Quarter ein offener Schlagabtausch. Beide Teams wechselten sich gleich mehrfach im Angriff ab, die Verteidigungsreihen von Gießen und Montabaur standen gut und machten dem Gegner das Leben schwer. Dennoch brachten die Gastgeber Punkte auf die Anzeigentafel: Mit einem Fieldgoal gingen die Dragons mit 3:0 in Führung.

Im zweiten Quarter setzte sich dann immer mehr die individuelle Klasse der Hessen durch, die in erster Linie zwei Namen hat: Michael Carev (Receiver) und Carson Williams (Quarterback). Carev fing ...

Lesezeit für diesen Artikel (262 Wörter): 1 Minute, 08 Sekunden

