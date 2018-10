Die 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord ist auch in der nun beginnenden Saison eine Auswahl des Besten vom Besten. Das Niveau bleibt unverändert hoch. In den Aufgeboten der zwölf Mannschaften befinden sich nicht weniger als 23 Schützen, die jüngst bei der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Changwon in den Aktivenklassen der Luftgewehrkonkurrenz antraten. Jedes Team hat mindestens einen WM-Teilnehmer aus dieser Disziplin in seinem Aufgebot, die SG Mengshausen sogar gleich drei.

Für diese Weltelite bleibt die Bundesliga ein Sammelbecken. Die Stars der Hilgerter Gegner im Überblick: Alexander Dryagin (SG Mengshausen, Russland): Als frischgebackener Vizeweltmeister geht der Russe in seine erste Bundesliga-Saison. ...

