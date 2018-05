Seit dem 20. Platz bei seinem Hawaii-Debüt als Triathlon-Profi im Jahr 2014 war Boris Stein in seinen Rennen immer unter den Top Ten. Ganz gleich, ob auf einer Halbdistanz in der Vorbereitung oder bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Kailua-Kona: Die Konstanz war (und ist) die große Stärke des 33-jährigen Eitelborners. Bei seinem ersten Wettkampf der neuen Saison musste Stein eine neue Erfahrung machen. Beim Ironman 70.3 im spanischen Marbella sah er sich gezwungen, vorzeitig auszusteigen. Im Interview mit der WZ spricht er über die Hintergründe.

Herr Stein, wann haben Sie gemerkt, dass es nicht nach Plan läuft? Während des Schwimmens fehlte mir im aufgewühlten Meer noch der Überblick. Auf den ersten Metern auf dem ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.