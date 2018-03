Biathleten wissen auch ohne Schnee zu glänzen

Premiere in Stein-Neukirch: Erstmalig haben der SRC Heimbach-Weis und der Skiverband Rheinland in Kooperation mit dem Schützenverein Long-Range-Freunde Stein-Neukirch sowie dem SVR-Kampfrichterteam im Skibezirk Rheinland-Ost eine Biathlon-Bezirksmeisterschaft am Salzburger Kopf rund um das Schützenhaus durchgeführt. Geschossen wurde mit Biathlongewehren der Marke Steyr Anschütz LGB 1 Laser auf eine elektronische Klappscheibenanlage. Pro Schießfehler wurden 15 Sekunden Strafzeit notiert.

Zufriedene Gesichter bei der Siegerehrung: Die Nordischen Skitalente zeigten bei der Biathlonmeisterschaft ihr Können.

Foto: Skibezirk

Wegen Schneemangels gab es statt des Skilanglaufwettkampfes einen Rollskisprint auf dem Zufahrtsweg zum Schützenhaus auf den Salzburger Kopf. Durch die sehr gute Unterstützung vom Team des Schützenvereins um Andreas Klein und Michael Theis konnte kurzfristig eine sehr schöne Infrastruktur für den Biathlon bereitgestellt werden. Von jung bis alt nahmen viele Akteure aus den Skilanglaufvereinen im Skibezirk Rheinland-Ost wie SVS Emmerzhausen und WSG Bad Marienberg teil. Auch die Biathleten vom SV Mademühlen aus dem hessischen Teil des geografischen Westerwaldes waren mit dabei.

Die Kinder unter zwölf Jahren hatten die Möglichkeit, mit Inline-Skates und Stöcken zu starten. Jüngster Teilnehmer war der sechsjährige Janis Fabig aus Hachenburg. Marlon Stühn vom SVS Emmerhausen konnte als Nachwuchsläufer genauso überzeugen wie Robin Henk, Michelle Naumann und Co. vom SRC Heimbach-Weis 2000 und Danica Noll von der WSG Bad Marienberg. Die Biathleten aus Mademühlen wussten hier ihre Routine auszuspielen. Max Hubel konnte bei den Junioren in der Zeit von 1:41,6 Minuten überzeugen. Seine Vereinskolleginnen Hannah Mederer und Marie Hubel erzielten in 1:42,1 und 2:17,1 Minuten sehr schnelle Zeiten bei den Schülern.

Tagessieger bei den Männern wurde in 1:33,5 Minuten Sergej Hein vom SRC Heimbach-Weis vor Matthias Wiederstein in 1:34,5 und Lennart Stühn in 1:43,6 Minuten. Bei den Frauen siegte Katja Kranz-Noll in 2:22,7 Minuten von der WSG Bad Marienberg vor Marita Decker vom SVS Emmerzhausen.

Einhelliger Tenor von allen Aktiven war, dass bei Schnee sicherlich noch mehr Teilnehmer gekommen wären, es aber nichtsdestotrotz toll gewesen sei, dass eine solche Veranstaltung hat ausgetragen werden können.

Das Referat Nordisch im Skibezirk Rheinland-Ost wird daher auch in Zukunft versuchen, noch mehr Skivereine zu erreichen und bietet über das DSV Nordic aktiv AZ Skiverband Rheinland Kurse und Übungsleiterausbildungen an, damit interessierte Nachwuchssportler für die Skivereine im Skilanglauf und Biathlon gewonnen werden können. Interessierte Kinder erhalten zudem die Möglichkeit, an Maßnahmen der Bezirksmannschaft Skilanglauf/Biathlon teilzunehmen. Es geht aber nicht nur um den Leistungssport, sondern auch um die Förderung des nordischen Breitensportes. Nun hoffen alle auf Schnee im Westerwald, damit am kommenden Samstag, 27. Januar, der Rheinlandpokal Skilanglauf beim SVS Emmerzhausen über die Bühne gehen kann.

Ergebnisse von den Bezirksmeisterschaften auf dieser Seite. Informationen zum Rheinlandpokal: Mail an rpuderba@rz-online.de oder unter Telefon 0152/289.267 02.