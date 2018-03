Es ist am Ende das erwartete Ergebnis aus Sicht des MTV Bad Kreuznach herausgesprungen: Zwei Trampolinturner wird der Verein von der Nahe zur EM nach Baku (Aserbaidschan, 9. bis 15. April) schicken. Kyrylo Sonn war bereits vor dem Qualifikationswettkampf im Trampolinstützpunkt in der ehemaligen Kaserne Rose Barracks für die Europameisterschaft qualifiziert gewesen. An seine Seite ist nun noch Fabian Vogel gerückt, der sein Pflichtprogramm souverän erfüllte. Vogel hatte eine Kür und eine Pflicht erfolgreich absolvieren müssen, das gelang ihm ohne Probleme. Zwei Pflicht- und drei Kürübungen hatten auf dem Programm gestanden. Das Ticket nach Baku verpasst hat derweil Silva Müller trotz eines guten Auftritts.

Insgesamt vier deutsche Trampolinturner werden nach aktuellem Stand in Baku dabei sein. Neben Sonn und Vogel sind auch Lars Fritsche (TGJ Salzgitter) und Aileen Rösler (MTV Stuttgart) qualifiziert. Letztere hatte ...

Lesezeit für diesen Artikel (426 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

