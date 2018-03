Unterstützung motiviert Hoyden

Die Reparatur des Spezial-Rennrads hat Simon Hoyden schon in Auftrag gegeben. „Das habe ich als allererstes gemacht“, berichtete der Duathlet aus Dörrebach. Finanziert wird der Umbau durch eine Crowdfunding-Aktion im Internet. 149 Unterstützer haben auf diesem Weg 7275 Euro zugesagt.

„Das Ergebnis ist unglaublich, ich kann es noch immer nicht fassen“, erklärte der 30-Jährige. 5200 Euro hatte er – wir hatten ausführlich berichtet – angepeilt, nach wenigen Tagen waren bereits 3000 Euro zusammengekommen. Nach gut einer Woche war die angestrebte Summe erreicht, am Ende wurden es dann über 2000 Euro mehr. Die steckt Hoyden nun in die Startgelder für die Duathlon-Weltmeisterschaft in der Schweiz sowie in die Anreise und in ein Trainingslager. „Das konnte ich mir in den vergangenen Jahren nie leisten, nun ist es zur optimalen Vorbereitung auf die WM möglich. Und der Aufenthalt in der Schweiz ist ja auch nicht gerade billig. Ich habe in Zofingen schon für eine kleine Portion Spaghetti Bolognese 15 Euro bezahlt“, berichtete er.

Hoydens Dank geht an die komplette Sportlerfamilie, die ihm mit der Reparatur des Spezialrades, das bei einem unverschuldeten Unfall demoliert wurde, die Rückkehr in den Leistungssport ermöglicht. Die 149 Unterstützer spendeten Geldbeträge oder kauften eine der Prämien, die Hoyden organisiert und angeboten hatte. „Die 149 Unterstützer sind völlig unterschiedlicher Natur. Das sind Einzelpersonen, kleine Firmen um die Ecke und richtig große Unternehmen“, berichtete Hoyden. Der Triathlet, der in Dortmund lebt, hatte es geschafft, die Öffentlichkeit für sein Projekt zu begeistern. Neben unserer Zeitung berichteten auch die Fernsehsender WDR und SAT1 über den Unfall, den folgenden Gerichtsprozess und den angestrebten Neustart des Spitzensportlers. „Die Menschen zu erreichen, war das Erfolgsrezept des Projekts“, sagte er mit Überzeugung und ergänzte: „Die großartige Unterstützung ist natürlich ein großer Ansporn, eine riesige Motivation.“

Er wird in den nächsten Wochen im Training und in den Testwettkämpfen richtig Gas geben, um im September in Zofingen wieder nach einer WM-Medaille zu greifen. 2015 war er bereits in der Altersklasse M25 Weltmeister geworden. „Die WM wird aber keine Eintagsfliege bleiben. Ich werde auch dauerhaft in den nächsten Jahren weiter Sport treiben. Alles hat mit zehn Jahren auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg mit dem ersten Lauf über fünf Kilometer angefangen, und es wird noch lange nicht enden“, versprach Hoyden.

