Trampolinturnen: Beide Teams des MTV siegen

Beide Mannschaften des MTV Bad Kreuznach gewannen in der Trampolin-Schülerliga ihre Begegnungen. In der Halle des Bad Kreuznacher Bundesstützpunkts setzte sich die erste MTV-Vertretung mit 308,3:278,2 gegen RW Koblenz durch. Das zweite Bad Kreuznacher Team bezwang den Wittlicher TV mit 275,6:259,7.

Wladislav Schäfer gewann mit der zweiten Mannschaft des MTV Bad Kreuznach gegen den Wittlicher TV mit 275,6:259,7 Punkten. Foto: privat

Die erste MTV-Mannschaft lag bereits nach der Pflicht mit 98:93,2 vorne. In den Kürübungen zeigten beide Teams schwierige Elemente mit Salti- und Schraubenverbindungen. Konstant gute Leistungen zeigte Jessica Ferreira. Mit 79,1 Punkten erzielte sie auch das höchste Gesamtergebnis des Tages. Jule Kelm rettete ihre Kürübung mit einer spontanen Sprungänderung. Damit kam sie auf 76,5 Punkte, was ihr Platz zwei in der Tageswertung einbrachte vor Sofia Luley mit 75,5 Punkten. Lara Lindenthal und Tabea Ferrier sicherte mit ihren Leistungen das Mannschaftsergebnis ab. Nach dem Abbruch ihrer ersten Kürübung ging Aurelia Eislöffel den zweiten Auftritt voller Konzentration an und steuerte mit 29,2 Punkten das höchste Einzelergebnis bei. In beiden Kürdurchgängen sammelte der MTV mehr Punkte als die Koblenzer und baute damit seinen Vorsprung bis zum Endstand aus.

Die zweite MTV-Mannschaft musste verletzungsbedingt auf Marie Herges verzichten und spontan umplanen. Das gelang den jungen Bad Kreuznacher Turnern und Turnerinnen Leonie Weber, Wladislav Schäfer, Finja Busch, Jasmin Böhme, Mia Czymmek und Lilly Eckgold hervorragend. Schon nach der Pflicht lag der MTV II mit 93:86 vorne. Auch in den beiden Kürdurchgängen zeigte sich das Team wettkampfstark und sicherte mit 91,0 und 91,6 Punkten den Vorsprung vor den Wittlichern, die auf 84,3 und 89,4 Punkte kamen. Die nächsten Rundenkämpfe in der Schülerliga finden am 30. Oktober in Wittlich und am 12. November in Koblenz statt, ehe es am 4. Dezember im Finale um den Landestitel geht. Austragungsort ist dann erneut Wittlich.