Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das gilt natürlich auch für Slalomkanuten und für Olympiasieger. Beim Herbstslalom des RKV Bad Kreuznach zeigte Helene Schmidt, die Tochter von RKV-Olympiasieger Thomas Schmidt, dass sie über großes Talent verfügt. Bei den Schülerinnen C belegte die Starterin von Schwaben Augsburg einen starken zweiten Platz. Es war eine Wettkampfklasse, in der auch einige Bad Kreuznacherinnen auf sich aufmerksam machten. Allen voran Milena Nikitina vom KSV, die auf Rang eins fuhr. In Mascha Stambke landete eine Vereinskameradin als Dritte ebenfalls auf dem Podest.

Die Fokussierung auf den Nachwuchs zeichnet den Standort Bad Kreuznach aus. Im Alltag als Noch-Bundesstützpunkt, aber auch beim Saisonabschluss am Salinenwehr. „Die Strecke ist so gesteckt, dass die Jüngsten gut ...

Lesezeit für diesen Artikel (743 Wörter): 3 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.