Starke Vorstellung wird mit Bronze belohnt

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Anstelle eines Narrhallamarsches erklangen in der Jakob-Kiefer-Halle lateinamerikanische Klänge. Dem Tanzsportclub Crucenia war es gelungen, die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften für die Hauptgruppe nach Bad Kreuznach zu holen. In fünf Einzelwettbewerben wurden die Landesmeister ermittelt. Mehr als 40 Paare im Alter von 18 bis 25 Jahren zeigten in den jeweiligen Leistungsstufen ihr Können.