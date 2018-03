Sportler des Jahres bleiben noch geheim

Es ist immer wieder spannend, die Stimmzettel für die Sportlerwahl auszuwerten. Ständig zeichnen sich neue Tendenzen ab, wechselt die Führung. Meist steht erst nach dem Auszählen aller Coupons fest, wer das Rennen gemacht hat.

Am engsten ging es bei der 2017er-Wahl bei den Sportlern zu. Den Sieger (174 Stimmen) und den Zweiten (167) trennen gerade einmal sieben Stimmen, und auch der Bronzerang (141) ist nicht weit entfernt. Wer die Nase vorn hat, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Die Sieger werden erst bei der Sportlerparty, die der Oeffentliche Anzeiger mit Unterstützung der Kirner Privatbrauerei und der Familie Lorenz am 2. Februar um 19.30 Uhr im Bonnheimer Hof in Hackenheim veranstaltet, verraten. Die ersten drei jeder Kategorie haben sich für die Party „qualifiziert“, bei der die Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt stehen. In lockerer, gemütlicher Runde werden sie von ihren Erfolgen in 2017 berichten, aber auch von ihren Plänen für die neue Saison, bevor die Titelträger gekürt werden.

In der Kategorie Sportler haben es drei Athleten nach vorne geschafft, die schon Sportlerparty-Erfahrung haben. Lauffreund Nelson Rück war im Vorjahr als Dritter einen Rang vor dem Bad Kreuznacher Hockey-Ass Moritz Rothländer gelandet. Schon etwas länger liegt die Teilnahme von Alexander Linn zurück. Der Triathlet aus Meddersheim hatte bei der Wahl im Jahr 2013 Bronze geholt. Einer von ihnen wird nun zum ersten Mal zum Sportler des Jahres gekürt.

Stimmenkrösus war dieses Mal eine Sportlerin. Sage und schreibe 557 Stimmen entfielen auf die Siegerin, die mehr als doppelt so viele Stimmen auf sich vereinigen konnte wie die Zweitplatzierte (226). Erneut in der Endrunde vertreten ist die Vorjahressiegerin, Handballerin Alicia Soffel aus Breitenheim, und auch Kajak-Königin Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach gelang schon mehrmals der Sprung aufs Treppchen. Ihre Premiere bei der Sportlerparty wird dagegen Nina Bast, die Schwimmerin des SFC Nahetal, geben.

Bei den Teams gibt es gleich zwei Neulinge: die Tischtennisspieler der TTSG Niederhausen/ Norheim und das Kanuslalomteam der RG Rheinland-Pfalz. Dahinter verbergen sich Felix Schmidt, Joshua Dietz (beide RKV) und Maxi Dilli (VfL), allesamt Bad Kreuznacher Jungs. Komplettiert wird das Feld von den A-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Die Fußballer waren in den vergangenen beiden Jahren jeweils Zweite geworden. Auch bei den Teams war es eine klare Entscheidung. Der Sieger erhielt 453 Stimmen, 270 gab es für den Zweiten.

Die Resonanz bei der Sportlerwahl 2017 konnte sich sehen lassen. Stolze 1800 Coupons wurden abgegeben, allerdings waren 101 ungültig. Einige hielten sich nicht an die Vorgaben und kopierten den Stimmzettel, andere stimmten mehrfach ab, oder die Unterschrift fehlte auf dem Coupon. Noch beeindruckender ist die Zahl der Stimmen, die wir in den vergangenen Tagen ausgezählt haben. In der Summe waren das fast 4000! Ein starkes Ergebnis. Allen, die mitgemacht haben, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön – auch im Namen der Sportler. Diejenigen, die es nicht nach ganz vorne geschafft haben, sollten nicht enttäuscht sein. Auch sie haben 2017 Großes geleistet und dürfen sich als Gewinner fühlen.

Gewinnen können übrigens auch alle Leser, die einen gültigen Stimmzettel abgegeben haben. Sie haben die Chance auf einen von zwölf Preisen. Als Hauptgewinn wartet ein Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro, den der Sportfachhandel Decathlon in Bad Kreuznach spendiert hat. Die Ziehung der Gewinner erfolgt ebenfalls bei der Sportlerparty. Bis dahin ist also bei allen noch ein bisschen Geduld gefordert. Tina Paare