Sportfreak Patrick Wink: Ein Tausendsassa mit rundem Leder, Schläger und Pfeil

Irgendetwas Neues muss es für Patrick Wink immer wieder sein. Sich nur auf einen Sport zu konzentrieren, das ist nicht das Ding des 40-Jährigen aus Weinsheim. Fußball, Tennis, Ausdauer- und Kraftsport – all das hat Wink schon durch. Über Jahre war er als Kicker im Kreis aktiv, auch höherklassig. Fünf Jahre lang hat er Tennis gespielt. Seit geraumer Zeit trimmt er sich für Langstreckenläufe. Wink ist ein Allrounder. Einer, der viele Dinge ausprobiert, dann in der Regel auch dabei bleibt – und das für regionale Verhältnisse auf einem sehr ansprechenden Niveau.

In Bad Kreuznach stellte Patrick Wink zuletzt seine Fähigkeiten am E-Dart-Automaten unter Beweis. Foto: Klaus Castor

Jüngst, beim E-Dart-Ranglistenturnier im Foyer der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle, wurde offensichtlich, dass sich Wink, der Tausendsassa, auch für das Pfeilewerfen begeistern kann. Als 16 E-Darter zu einem mit 960 Euro dotierten Wettbewerb antraten, stand plötzlich auch Wink an den Automaten und visierte die Double- und Triple-Felder an. Hatte sich der Weinsheimer für den erlesenen Kreis der Stärksten qualifiziert? „Nein, ich trainiere für das offene Turnier“, verriet Wink auf Nachfrage. Hintergrund: Die Veranstaltung lief über zwei Tage. Sie setzte sich aus dem Ranglistenturnier und offenen Wettbewerben für jedermann zusammen. Wink trat bei Letzterem an. Am Rande des Ranglistenturniers demonstrierte er allerdings auch sein Können. Er erzielte – freilich ohne Wettkampfdruck – einen Durchschnittswert von etwa 50, traf nach neun Runden ins Doublefeld.

Ein Jahr habe er in Rüdesheim auf Vereinsebene geworfen, verriet Wink. Ansonsten spiele er nur auf Turnieren wie eben jenem in Bad Kreuznach, wenn es die Zeit zulässt. In der Konrad-Frey-Halle bildete er zusammen mit Sascha Messer und Carsten Rupsys ein Darts-Team mit großer Bindung zum Fußball – Rupsys war einst Abteilungsleiter bei der SG Weinsheim, Messer spielt für die SGW.

Patrick Wink kann sich für viele Sportarten begeistern. Mehrere Jahre war er für die SG Weinsheim als Fußballer aktiv, traf unter anderem auf die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt. Foto: Klaus Castor

Fraglos wird der Fußball bei Wink immer an erster Stelle stehen, wenn es darum geht, die Sportarten, die er aktiv betrieben hat, zu klassifizieren. „Zehn Minuten habe ich in der Oberliga gespielt“, erinnert sich der 40-Jährige an die Hinrunde der Saison 2002/03 zurück, als er im Kader der SG Eintracht Bad Kreuznach stand. Es war sogar etwas mehr Spielzeit: Zweimal kam er als Einwechselspieler zum Einsatz, beim 1:2 gegen Wormatia Worms ereilte ihn allerdings die Höchststrafe: die Auswechslung nach 27 Minuten. Wink ging zurück zur SG Weinsheim, spielte in der Saison 2004/05 aber noch eine Saison beim Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim. Diese Station verlief erfolgreicher. „Ich war Stammspieler“, betont Wink. Dennoch war nach nur einer Saison wieder Schluss. Warum? „Das war mir alles zu professionell. Ich wollte mehr Freiheiten haben.“ Also folgte der erneute Wechsel nach Weinsheim.

Wink war es schon damals wichtig, nicht nur auf den Fußball fixiert zu sein – auch deswegen nahm er irgendwann den Tennisschläger in die Hand und stieg beim TC Weinsheim bis in die Leistungsklasse 14 auf. Wink: „Um noch mehr zu erreichen, hätte ich Trainerstunden nehmen müssen. Also habe ich wieder aufgehört.“ Nun setzt er sich andere Ziele, hat etwa an einem Spartan Race teilgenommen – ein Rennen, bei dem bis zu 60 Hindernisse wie etwa brennende Balken zu überwinden sind.

Darts will Wink weiterhin in seiner Freizeit spielen. Große Ambitionen hat er nicht. Von daher findet er es gut, „wenn jetzt vermehrt Turniere in Bad Kreuznach stattfinden“. Und ansonsten? Hat er noch andere Sportarten im Kopf? „American Football ist meine Leidenschaft, das würde mich reizen, und ich würde es mir zutrauen. Aber das tue ich mir mit 40 nicht mehr an.“ Eine Aussage, die bei Patrick Wink freilich nicht in Stein gemeißelt sein muss. Christoph Erbelding