Sportakrobatik: Silber für Mixedpaar

Aus unserem Archiv

Nieder-Liebersbach

Mit geringen Erwartungen waren die Sportakrobaten des TV Bad Sobernheim nach Nieder-Liebersbach zum Horst-Stephan-Pokalturnier gefahren. Gemäß dem olympischen Motto "Dabei sein ist alles" stellten sich die drei Bad Sobernheimer Formationen der starken Konkurrenz aus 27 Vereinen. Am Ende belegte der TV aber mit 71,5 Punkten den fünften Rang in der Mannschaftswertung. Zum Gesamterfolg trug das Frauenpaar Maja Mansion und Vanessa Heimrich mit einem fünften Platz im Wettkampf NK1 bei. Sie sammelten 22,2 Punkte und ließen damit drei Konkurrenten hinter sich. Auf Rang vier landete mit 25,0 Punkten die Frauengruppe mit Jana Wunder, Hannah Helene Hill und Melissa Friebes in der Schülerklasse. Aufs Treppchen schaffte es das Mixedpaar Maria und Artur Dieser in der Konkurrenz NK2. Für ihre 24,3 Punkte heimsten sie Silbermedaillen ein.