Die Masters des SFC Nahetal 05 – die Schwimmer ab 20 Jahre – sorgten bei den Rheinlandmeisterschaften in Neuwied für eine reiche Medaillenausbeute. So räumte Nina Bast (Jahrgang 93) bei all ihren fünf Starts Gold ab. Bei ihrem Debüt in dieser Klasse stand Lena Blaschke (Jg. 98) ihrer Vereinskollegin kaum nach. Sie brachte drei Titel und zwei Silbermedaillen mit. Dabei erzielte sie in allen fünf Rennen persönliche Bestzeiten.

Die einzige Medaille bei der Jugend erschwamm Lukas Orth (Jg. 03). Über 200 Meter Rücken wurde er Dritter. Zur Freude seines Trainers Clemens Heblich verbesserte Orth bei fünf weiteren Einsätzen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.