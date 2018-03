Nun geht esin die Pfalz

Aus unserem Archiv

Stipshausen

Als Meister der Bezirksliga Rhein-Nahe darf sich die erste Luftgewehrmannschaft des SV Hubertus Stipshausen in der neuen Saison in der Pfalzliga mit deutlich stärkeren Gegnern messen. Das Team um Mannschaftsführer Torsten Steil siegte souverän in allen sechs Wettkämpfen der Bezirksliga. Mit einem Vorsprung von 246 Ringen auf den zweitplatzierten SV Bodenheim war die Meisterschaft perfekt.