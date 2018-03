Nach der Trauer um den Tod des Bruders: Jochen Kiefer stellt Motorrad-Rennstall als Teamchef neu auf

Das Kiefer-Racing-Team aus Bad Kreuznach stellt sich derzeit völlig neu auf. Es wird deshalb in der anstehenden Saison in der Motorrad-Weltmeisterschaft nur noch mit einem Fahrer an den Start gehen.

Mit einer Gedenkfeier in Sepang nahmen die Teammitglieder von Kiefer Racing Abschied von ihrem langjährigen Teamchef Stefan Kiefer. Nun hat sein Bruder Jochen die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Saisonetat ist gesichert, das Team startet mit einem Fahrer in die WM-Saison.

Foto: dpa

Jochen Kiefer ist gefordert. Viele Jahre leitete er gemeinsam mit seinem Bruder Stefan den Rennstall, der in Stefan Bradl (2011) und Danny Kent (2015) schon zwei Fahrer zum WM-Titel führte. Nach dem überraschenden Tod seines Bruders im vergangenen Oktober ist Jochen Kiefer nun in der Leitung des Teams auf sich alleine gestellt. Er muss in dieser Funktion auch die Folgen einer überraschenden Kehrtwende aufarbeiten.

Rückblende: Im vergangenen Spätsommer verhandelten Stefan und Jochen Kiefer mit einem englischen Investor, der mithilfe von russischen Sponsorengeldern den Rennstall kaufen wollte. „Es war abgesprochen, dass er alles übernimmt, unseren Namen, unser Equipment, unsere Mitarbeiter, alles. Stefan und ich wären auch als Angestellte geblieben, unsere Verträge wären über mindestens drei Jahre gelaufen“, berichtet Jochen Kiefer. Den Kontakt zu dem Engländer hatte Sandro Cortese hergestellt, der als zweiter Fahrer neben Dominique Aegerter für das Team antreten sollte. „Das war ein super Deal. Stefan und ich waren uns einig, dass wir das machen“, erläutert Jochen Kiefer.

Der Tod seines Bruders, der im Rahmen des Großen Preises von Malaysia an einem Herzinfarkt starb, unterbrach die Gespräche, doch Jochen Kiefer wollte das Ganze nach der Trauerphase alleine über die Bühne bringen. „Es wäre schließlich im Sinne Stefans gewesen“, sagt Jochen Kiefer.

Doch plötzlich zogen sich die finalen Gespräche hin, obwohl die Zeit drängte, schließlich hätten Motorräder bestellt und Verträge mit Zulieferern abgeschlossen werden müssen. „Irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass dem Engländer die russischen Gelder noch nicht vorliegen und ihm die finanziellen Mittel zur Übernahme fehlen“, berichtet Jochen Kiefer, der sofort reagierte und die Reißleine zog. Er brach die Verhandlungen ab und ging Klinkenputzen.

„Der Etat steht jetzt, wir werden die Saison finanziell sauber geplant fahren können“, erklärt der Bad Kreuznacher. Langjährige Partner unterstützen das Team weiter, zudem gelang es auch Aegerter, Sponsorengelder aufzutreiben. „Domi können wir in dieser Saison allerdings kein Gehalt zahlen“, bedauert Kiefer. Anders hätte er die Saison aber nicht seriös angehen können. Aegerter versucht nun, über ein Crowdfunding-Projekt seine Saison zu finanzieren. Auf der Strecke blieb zudem Cortese. „Unser Geld reicht nur für Dominique, dafür hatte Sandro auch Verständnis, zumal er uns ja den Engländer vermittelt hatte“, sagt Jochen Kiefer.

Die Reduzierung von zwei Piloten auf einen Fahrer hat natürlich zur Folge, dass das Team verkleinert wurde. Kiefer musste sich von Mechanikern und Ingenieuren, mit denen er viele Jahre zusammengearbeitet hatte, schweren Herzens trennen. Auch an der Spitze des Teams kommt es zu einschneidenden Veränderungen. „Ich fülle nun den Part von Stefan aus, arbeite mich in den kaufmännischen und organisatorischen Bereich ein“, sagt Jochen Kiefer, der bisher der Technikchef des Teams war. Er erklärt: „Es ist aber einfacher, einen Cheftechniker einzustellen als einen Teamchef zu installieren. Ich will und muss selbst entscheiden, was mit unserem Geld passiert. Auch wenn das für mich Neuland und alles andere als einfach ist.“

Das Engagement in Nachwuchsklassen möchte Kiefer nicht beenden, wird es aber ausgliedern. Unter dem Namen Kiefer Racing, aber unter der Verantwortung mehrerer Partner, sollen Talente in der spanischen Meisterschaft eingesetzt werden. „Die Maschinen und das Equipment haben wir ja schließlich“, sagt Jochen Kiefer. Er hat in den vergangenen Wochen in der Rennstall-Zentrale in Bad Kreuznach und in den Werkstatt-Hallen in Kirn alles vorbereitet, um mit dem runderneuerten WM-Team in dieser Woche zu den ersten Tests nach Valencia reisen zu können. Auch da kommt Neues auf Kiefer Racing zu. Das Team wechselt den Motorrad-Lieferanten, steigt auf KTM um. „Das war Domis Wunsch. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass die KTM das derzeit beste Motorrad der Moto-2-Klasse ist“, sagt Jochen Kiefer, der sportliche Zuversicht ausstrahlt: „Ich bin sicher, dass Dominique mit der KTM das Zeug dazu hat, dauerhaft unter die Top-Sechs zu fahren.“ Das wäre doch mal ein Lichtstreifen für Kiefer Racing, das durch den Verlust von Teamchef Stefan Kiefer so schwer gebeutelt wurde.

Von unserem Redakteur Olaf Paare