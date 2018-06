Für alle Karateka ist es der Ritterschlag. Ab 2020 wird die Kampfsportart olympisch. In Tokio werden bei der größten Sportveranstaltung der Welt erstmals Gold, Silber und Bronze im Karate vergeben. In Bad Kreuznach gibt es ein Leistungszentrum, in dem zukünftige Olympiateilnehmer ausgebildet werden sollen. „Tokio kommt für unsere Talente sicher zu früh, aber die folgenden Spiele können wir ins Visier nehmen. Das muss zumindest das Ziel unserer Arbeit sein“, erklärt Stephan Schmitt, der Vorsitzende des Vereins Urban Karate Dojo.

Im Schwabenheimer Weg haben die leistungsorientierten Talente im Gebäude eines Finanzdienstleisters ein Zuhause gefunden. „Der Trainingsraum ist für unser Leistungszentrum optimal und ein Glücksfall“, sagt Schmitt. Vor Wettkämpfen trainieren die ...

Lesezeit für diesen Artikel (486 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.