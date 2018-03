Hohe Qualität und Paarharmonie

Erfolgreicher hätte der Jahresauftakt für Nikita und Elisabeth Yatsun nicht verlaufen können. Das Jugendpaar des TSC Crucenia Bad Kreuznach sicherte sich bei den Landesmeisterschaften Latein in Kaiserslautern souverän den Titel. Die beiden beeindruckten mit einer hohen technischen Qualität, zeigten ebenso sinnvolle wie durchdachte Bewegungsvolumen und bestachen mit tollen Choreografien. Dank entsprechender Kondition und ihrer über Jahre gereiften Paarharmonie ließen die Geschwister keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie in der Jugend A, der höchsten Klasse dieser Altersstufe, das beste Paar in Rheinland-Pfalz sind.

Starker Ausdruck, starkes Ergebnis: Joel da Cruz und Angelika Margert ertanzen sich bei der Jugend-Landesmeisterschaft Bronze.

Foto: Christine Reichenbach

Ein hervorragendes Turnier bestritten auch Joel da Cruz und Angelika Margert, die in der Jugend B am Start waren. Die beiden qualifizierten sich klar für das Finale, in dem sie die Wertungsrichter ebenfalls überzeugen konnten und mit der Bronzemedaille belohnt wurden. Das TSC-Paar tanzt nach Partnerwechsel erst seit einem Jahr zusammen und erreichte zum ersten Mal das Siegerpodest. Entsprechend groß war die Freude.

Am Samstag werden bereits die nächsten Rheinland-Pfalz-Meister ermittelt, ab 11 Uhr ist der TSC Crucenia in der Bad Kreuznacher Jakob-Kiefer-Halle Gastgeber der Landesmeisterschaften Hauptgruppe Latein. „Vom Alter her ist das die stärkste Gruppe“, erklärt TSC-Pressewart Kajo Heinzen. Sein Verein hat aktuell kein Paar im Alter zwischen 19 und 25 Jahren, schickt aber vier talentierte Nachwuchspaare an den Start.

Die ersten Lokalmatadore, die es mit den erfahreneren Gegnern aufnehmen, sind Joel da Cruz und Angelika Margert. Ab circa 13 Uhr wollen sie in der B-Klasse ihr Bestes geben. Im Anschluss folgt die A-Klasse, in der der TSC Crucenia durch Malte Spiekermann und Alina Fleischmann sowie Viktor Tomulets und Laura Herrmann gleich zweimal vertreten ist. In der S-Klasse gehen Nikita und Elisabeth Yatsun ins Rennen und dürften durchaus Chancen auf eine vordere Platzierung haben, wenn sie an die Leistung der Vorwoche anknüpfen. Ansonsten gilt für die vier TSC-Paare, Erfahrung zu sammeln. kah/tip