Erik Kügler stellt Vereinsrekord auf

Am Abend, als Nina Bast bei der Sportlerparty des Oeffentlichen Anzeigers in Hackenheim als Sportlerin des Jahres 2017 ausgezeichnet wurde, strahlte die 24-Jährige unentwegt über beide Wangen. Niemand ahnte, dass sich die Schwimmerin extra hatte aufpäppeln müssen für die Proklamation im Bonnheimer Hof. Dass sie eigentlich ein grippaler Infekt plagte, wurde erst zwei Tage später bekannt. In Hackenheim biss Bast auf die Zähne. Danach zollte sie diesem Einsatz Tribut. Als Basts Verein, der SFC Nahetal, den Verbandsliga-Schwimmtag im Bad Kreuznacher Hallenbad ausrichtete, fehlte die Topathletin dementsprechend. „Sie hat abgesagt und muss sich schonen“, verriet Constantin Keitel, der Sportliche Leiter der Bad Kreuznacher.

Auf den Podestplatz geschwommen: Marie Lindemann vom SFC Nahetal belegte beim Verbandsliga-Wettkampf über die 100 Meter Schmetterling den dritten Platz.

Foto: Klaus Castor

Somit fehlte zwar das Aushängeschild der Gastgeber, der Veranstaltung insgesamt tat das allerdings keinen Abbruch. Insgesamt vier Vereine waren nach Bad Kreuznach gekommen, sie bildeten das nördliche Rheinland-Pfalz mit etwa 130 Schwimmern recht umfänglich ab. Als Zugpferd erwies sich erwartungsgemäß die SG Rhein-Mosel. „Das ist ein Zusammenschluss von vier Vereinen, die ihre Kräfte gebündelt haben“, betonte Keitel: „Es ist klar, dass die SG sowohl personell als auch leistungstechnisch ganz vorne mit dabei ist.“ Die SG setzte sich zwar in der weiblichen Konkurrenz gleich mit drei Teams auf die ersten drei Plätze, bei den Männern hingegen lag der VfR Simmern vor den beiden Auswahlen der Rhein-Moseler.

Der SFC Nahetal spielte bei der Vergabe der ersten Plätze keine Rolle, hatte das allerdings auch nicht erwartet. Ein Aufstieg in die Landesliga kam für die Bad Kreuznacher somit auch nicht infrage. Zur Erläuterung: Die Veranstaltung zählte zur DMS-Wertung (Deutscher Mannschaftswettbewerb im Schwimmen), der Wettkampf ist in ein Ligensystem integriert. Die Verbandsliga ist die unterste Klasse, darüber führt der Weg von der Landesliga in die Zweite und Erste Bundesliga. Der SFC wird Verbandsligist bleiben, belegte bei den Männern den vierten Platz unter fünf Teams und bei den Frauen den fünften Rang unter sieben Auswahlen. Für die fünfte Position hatten die SFC-Schwimmerinnen gegen Ende noch mal alles aus sich rausholen müssen, schließlich lag die SG Rhein-Mosel IV am Ende nur 26 Zähler hinter dem SFC. Da beide Teams über 6000 Punkte erreichten (SFC: 6897; SG: 6871), ist das ein verschwindend geringer Wert.

An Disziplinen hatte die komplette olympische Bandbreite auf dem Programm gestanden: 50 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling/Rücken/Brust/Freistil, 200 Meter Schmetterling/Rücken/Brust/Freistil/Lagen, 400 Meter Freistil/Lagen, 800 Meter Freistil (Frauen) und 1500 Meter Freistil (Männer). Die Bad Kreuznacher schickten insgesamt 22 Schwimmer ins Rennen, zwei SFCler – unter anderem Nina Bast – hatten noch absagen müssen. „Insgesamt sind wir zufrieden mit unseren Leistungen, einige davon sind besonders bemerkenswert“, sagte SFC-Trainer Clemens Heblich. Er ergänzte: „Wir trainieren zweimal in der Woche im Wasser und einmal im Trockenen. Andere Teams haben da ganz andere Voraussetzungen.“

Aus Bad Kreuznacher Sicht ragten Yerwand Tiraturyan Carolina Cristina und Erik Kügler heraus. Die beiden Erstgenannten erzielten jeweils ein starkes Ergebnis über 400 Meter Freistil und stellten persönliche Rekorde auf. Tiraturyan belegte in 5:43,34 Minuten den dritten Platz, Cristina wurde in 6:17,09 Minuten Vierte. Erik Kügler schwamm unterdessen über die 1500 Meter Freistil in 21:09,28 Minuten einen Vereinsrekord. Im Gesamtfeld belegte er damit den zweiten Platz hinter Stefan Freund von der SG Rhein-Mosel, der 20:07,62 Minuten benötigte.

Von unserem Redakteur Christoph Erbelding