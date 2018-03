E-Dart-Topspielerin Michaela McClain im Porträt: Eine Bad Kreuznacherin fordert Phil Taylor heraus

Als Phil Taylor den Practice-Room betritt, also den Trainingsraum der zwölf deutschen Dartsspieler, gegen die er kurz darauf antreten soll, schlägt die Herkunft des 57-Jährigen durch. Taylor stellt sich zunächst den Frauen vor, ganz bescheiden, fast so, als würden diese ihn gar nicht kennen. Er liefert ein Musterbeispiel in britischer Höflichkeit ab. Unter den Spielern, denen die Ehre zuteil wird, sich mit „The Power“, dem zigfachen Weltmeister, zu messen, befinden sich zwei Frauen. Eine davon ist die Bad Kreuznacherin Michaela McClain. Die 44-Jährige erlebt an diesem Abend den Höhepunkt ihrer Karriere.

Michaela McClain hat nicht gezielt auf diese Chance hingearbeitet. Letztlich ist das Erlebnis eine logische Konsequenz der Leistungen, die die auf E-Dart spezialisierte Spielerin in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Sie musste sich für diesen Showwettkampf qualifizieren und hat sich gegen über 100 Mitbewerber durchgesetzt. Überhaupt hat sie in den vergangenen Jahren ein außergewöhnliches Niveau an den Tag gelegt und dieses immer wieder bestätigt. Zweimal war sie Europameisterin bei den Frauen im Einzel. Im Spieljahr 2016/17 stand sie an der Spitze der europäischen Frauen-Rangliste. Sie hat sich im Nationalteam etabliert, landete mit diesem bei der WM 2012 in Las Vegas hinter den USA und Kanada auf dem dritten Platz. Und das alles, ohne E-Dart professionell, also hauptamtlich, zu spielen. Denn Michaela McClain ist zwar in mehreren Vereinen aktiv und holt sich über diesen Weg Trainings- und Spielpraxis. Ihren Lebensunterhalt aber verdient sie als Angestellte bei einer Wochenzeitung. „Finanziell“, sagt Michaela McClain, „wird E-Dart für Frauen wohl nie lukrativ werden. Man legt eigentlich immer drauf. Die Gage liegt für die Siegerin meistens bei etwa 100 Euro. Aber Geld ist auch nicht das, was mich antreibt, sondern das Ziel, das eigene Niveau aufrecht zu halten.“

Wie ist Michaela McClain überhaupt zu einer der besten E-Dart-Spielerinnen in Deutschland geworden? Den Anfang nahm die Karriere, als sie 16 war. Damals begleitete sie ihren damaligen Freund zu einem Darts-Turnier nach Siefersheim. Im rheinhessischen Örtchen existiert seit jeher eine große Pfeilewerfer-Szene. Michaela McClain zählt heute dazu, hatte seinerzeit aber eigentlich nicht vor, in diese einzutauchen. „Als an diesem Abend beim Frauenturnier eine Spielerin fehlte, habe ich mich dazu überreden lassen, mitzuspielen“, erinnert sich die 44-Jährige zurück. Ohne Vorerfahrung zeigte sie sofort, dass in ihr ein großes Talent steckt. Sie gewann das Turnier. Von da an war sie dem Sport verfallen. Allerdings bewies sie ihr Können zunächst ausschließlich auf der regionalen Bühne. Ihre internationale Karriere startete sich erst im Jahr 2011. Warum? „Ich bin Mutter zweier Kinder. Für mich stand fest, dass ich erst mehr Zeit in Darts investieren kann, wenn meine Kinder schon etwas älter sind.“ Vor sieben Jahren war diese Voraussetzung erfüllt. Seitdem mischt die Bad Kreuznacherin die deutsche Szene auf.

Die E-Dart-Szene, wohlgemerkt. Steeldart, also jene Variante, die durch die Turniere mit Stars wie Taylor, Michael van Gerwen oder Peter Wright regelmäßig in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, spielt Michaela McClain auch. „Allerdings ist die Szene dabei in Deutschland viel kleiner“, erläutert sie: „Daher spiele ich Steeldart-Turniere eigentlich nur in Rheinland-Pfalz.“ Es ist kaum verwunderlich, dass sie derzeit auch amtierende Rheinland-Pfalz-Meisterin im Steeldart ist.

Bemerkenswert ist, dass sich Michaela McClain keine großen sportlichen Ziele setzt. „Es gibt kein Turnier, das ich noch mal unbedingt spielen will. Ich möchte einfach mein Niveau halten. Denn nur wenn ich es schaffe, meine Leistung zu bringen, macht mir der Sport auch Spaß.“ In Bad Kreuznach, beim großen Ranglistenturnier, hätte Michaela McClain jüngst mit einem Sieg sogar mal etwas mehr Geld einstreichen können, 960 Euro lagen für den Gewinner im Jackpot. Sie musste sich allerdings mit dem neunten Platz zufrieden geben. Dank ihrer Leistungen hat sie mittlerweile zumindest einen Sponsor gefunden, der ihr das Equipment zur Verfügung stellt.

Insgesamt spielt Michaela McClain im Jahr etwa 30 bis 40 Turniere. Dazu zählte das Spiel, das sie im vergangenen Jahr gegen Phil Taylor bestreiten durfte, nicht direkt. Es wird für sie immer als etwas Einzigartiges in Erinnerung bleiben. „Taylor hatte für dieses Event in seinem Vertrag eigentlich nur stehen, dass er gegen uns spielen muss. Er hätte sich nicht weiter mit uns beschäftigen müssen. Er hat aber die ganze Zeit seine Späße gemacht und war total gut gelaunt“, zeigt sich die Bad Kreuznacherin immer noch beeindruckt vom Auftritt der Darts-Legende. Zehn E-Darter durften nacheinander gegen „The Power“ spielen – siebenmal gewann Taylor, dreimal hatte die Legende allerdings auch das Nachsehen.

Gegen Michaela McClain trat Taylor dann mit der zweiten Deutschen an, die sich für den Abend qualifiziert hatte. Das Mixed-Duo Taylor/Claudia Bernock traf auf Michaela McClain und Gabriel Clemens. „Gabriel ist mein angestammter Mixed-Partner, von daher hat das gepasst“, erläutert die Bad Kreuznacherin. Sie und Clemens gingen mit 1:0 in Führung. Michaela McClain erinnert sich mit einem Augenzwinkern zurück: „Da hat sich Phil Taylors Miene kurz etwas verfinstert.“ „The Power“ drehte anschließend auf. Am Ende stand es 3:1 für Taylor/Bernock. Für Michaela McClain hatte Taylor aber noch eine Überraschung parat: „Er hat mir den Pokal geschenkt, den er für diesen Abend erhalten hatte.“ Und da war sie wieder, diese unverwechselbare britische Höflichkeit. Christoph Erbelding