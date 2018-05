Der Standort Bad Kreuznach macht seinem Ruf als Talentschmiede des deutschen Kanuslalomsports wieder einmal alle Ehre. In Maxi Dilli (VfL Bad Kreuznach) und Joshua Dietz (RKV Bad Kreuznach) haben zwei Asse des Bundesstützpunkts den Sprung in die dreiköpfige Jugend-Nationalmannschaft geschafft und werden Deutschland bei der Weltmeisterschaft im italienischen Ivrea und bei der Europameisterschaft in Bratislava (Slowakei) vertreten. Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach machte zudem am zweiten Qualifikations-Wochenende in Markkleeberg den Sack zu und löste wie erwartet im Kajak-Einer der Frauen das Ticket zur EM in Prag und zur WM in Rio de Janeiro.

Spannender hätte die Qualifikation im Nachwuchsbereich kaum laufen können. Dietz, Dilli und Tim Bremer (Gladbeck) kamen nach vier Qualifikationsrennen im Kajak-Einer auf sieben Minuspunkte, der Zweibrücker Ulf Jung auf acht ...

Lesezeit für diesen Artikel (474 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.