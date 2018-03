BSC lässt Schützen die Wahl

Die Qual der Wahl hatten die Bogenschützen beim Neujahrsturnier des BSC Bad Kreuznach. Erstmals waren im Lohrer Wald Tiergruppen arrangiert worden, bei denen die dreidimensionalen Tierattrappen auf verschiedenen, unbekannten Distanzen standen. „Wir haben bis zu drei Tiere unterschiedlicher Größe auf unterschiedlichen Entfernungen aufgebaut. Der Schütze muss dann selbst entscheiden, welches Tier er anvisiert“, berichtete Peter Scherer. Der BSC-Sportwart ergänzte: „Das nähere Ziel ist aber nicht immer das einfachere.“

Konzentriert: Anja Heblich von den Bärenbacher Bogenschützen visiert beim Neujahrsturnier im Lohrer Wald ein Ziel an.

Foto: Klaus Castor

Die Bogenschützen hatten beispielsweise die Wahl zwischen Hase und Igel, an anderer Stelle warteten Krokodil und Wildschwein. Auch zwischen Wolf und Catalina-Ziege konnten sich die Sportler entscheiden, zudem stand ein Abstecher in den „Jurassic Park“ mit drei urzeitlichen Dinosauriern auf dem Programm. Kreativität hatten Scherer, Eduard Dieser, Walter Ullrich und Dietmar Dachsel, die den Parcours mit seinen 29 Zielen aufgebaut hatten, auch auf der sogenannten Bisonwiese bewiesen. Dort graste ein Bison mit Kälbern. Doch nur der große Bison durfte getroffen werden, wer den Nachwuchs erwischte, handelte sich null Punkte ein.

Die Tiergruppen kamen durchweg gut an. „Es ist ein toller Parcours. Ganz besonders die Möglichkeit, sich für eine kürzere oder längere Entfernung zu entscheiden, halte ich für eine tolle Idee“, sagte Manfred Gehrke. Ein Lob aus berufenem Munde, denn der Hesse kennt sich aus, war schon bei Welt- und Europameisterschaften am Start und hat in seiner langen Karriere einige Titel geholt. Das Gleiche gilt für Ludwig Franz aus Kaiserslautern, der scherzhaft sagte: „Wenn ich drei Tiere zur Auswahl habe, habe ich Probleme, mich zu entscheiden.“ Ernster fügte er an: „Der Parcours ist super gesteckt.“

Dabei hatten die Organisatoren im Vorfeld einige Hürden zu meistern gehabt. „Wir hatten in den vier Tagen während des Aufbaus richtig fieses Wetter. Während des Sturms am Dienstag war es richtig schlimm, da haben wir sogar überlegt abzusagen“, berichtete Scherer. Aufgrund der ergiebigen Regenfälle der vergangenen Wochen war der Boden aufgeweicht und stellenweise sehr rutschig. Auch darauf reagierten die Parcoursbauer. „Wir haben einige steile Wege und drei Treppen rausgenommen, damit die Leute nicht so oft runter und hoch müssen“, erzählte Dieser. Schließlich wollten sie keine Verletzungen riskieren.

Doch Bogensportler sind geländegängig und wetterfest, die meisten nahmen die Bedingungen klaglos an. Viele freuten sich, endlich wieder raus ins Freie zu können. Der BSC bietet traditionell das erste Turnier des Jahres an, entsprechend groß war die Beteiligung. 165 Schützen hatten gemeldet, 146 gingen an den Start. Ein Ergebnis, das die Organisatoren freute.

Von unserer Mitarbeiterin Tina Paare