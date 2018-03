Bergspezialist wechselt in die Alpenrepublik: Jonas Rapp aus Alsenz träumt von Karriere bei den Topprofis

Für den Alsenzer Radsportler Jonas Rapp steht eine einschneidende Veränderung an: Er wechselt im Jahr 2018 die Mannschaft und startet für das österreichische Hrinkow Advarics Cycleang Team. Das passt, denn Rapp ist Bergspezialist. Er kann nun in der Alpenrepublik an seinen Fertigkeiten arbeiten.

Das gepunktete Trikot steht ihm gut: Radsportler Jonas Rapp aus Alsenz freut sich über den Gewinn der Bundesliga-Bergwertung. Im Jahr 2018 will er in Österreich den nächsten Karriereschritt machen.

Der 23-Jährige, der bei der Firma Thress in Bad Kreuznach eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann absolviert, ist mit seiner sportlichen Entwicklung im Jahr 2017 sehr zufrieden. Nach eigener Einschätzung hat er in seinem bisherigen Heizomat-Team einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und konnte einiges an Erfahrung, aber auch zahlreiche Erfolge sammeln. So belegte Rapp jeweils den ersten Platz bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften auf der Straße sowie im Einzelzeitfahren in der Elitekategorie. Auch die Main-Spessart-Rundfahrt gewann Rapp. In der Bundesliga-Gesamtwertung belegte sein Team in der Mannschaftswertung den zweiten Platz. Der Alsenzer konnte sich dabei in der Berg-Gesamtwertung den Titel als bester Fahrer sichern. Bei der Oberösterreichischen Rundfahrt belegte er den vierten Rang. Nach fünf Renntagen fehlte nicht viel, und es hätte für den Alsenzer für einen Platz auf dem Treppchen gereicht.

Für das Nationalteam nominiert

Eine solche Position erreichte er dann bei der Internationalen Oder-Rundfahrt mit dem dritten Rang. Bei der Erzgebirgs-Rundfahrt lag Rapp bis 300 Meter vor dem Ziel in Führung, wurde dann aber noch eingeholt. „Das war für mich schon eine Enttäuschung“, gibt Jonas Rapp zu. Als Bergspezialist war er auch mit dem vierten Platz bei der deutschen Bergmeisterschaft nicht zufrieden. „Da habe ich taktische Fehler gemacht, die mich den Sieg gekostet haben“, analysiert der 23-Jährige. Ein Erfolg seiner sportlichen Bemühungen im Jahr 2017 war aber die Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft beim Radrennen um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, das traditionell am 1. Mai stattfindet und als echter Klassiker gilt, sowie die Teilnahme für den Bund Deutscher Radfahrer bei der Straßen-Europameisterschaft in Dänemark als Helfer des Sprinters Pascal Ackermann, der dort Gesamtvierter wurde.

Österreich-Rundfahrt steht an

Im neuen Jahr wird Rapp nun nach Österreich zum dortigen Hrinkow Advarics Cycleang Team wechseln. Die Österreicher zählen zu den besten und renommiertesten Radsportmannschaften und sind auch ein Aushängeschild für sauberen Radsport, was Rapp sehr wichtig ist. „Mit einem großen Radsportprogramm und vielen internationalen Rennen bietet diese Mannschaft für mich eine gute Perspektive“, sagt Rapp und erklärt: „In Deutschland gibt es kaum oder nur wenige Radrennen, bei denen man als Bergfahrer auf sich aufmerksam machen kann. In Österreich bin ich bei den bisherigen Starts immer top gewesen und gut gefahren, sodass es für mich nahe lag, sich hier einem Radsportteam mit der Perspektive und einer optimalen Plattform anzuschließen, das mir die Chance gibt, vielleicht doch noch den Sprung zu den Profis der höchsten Radkategorie zu schaffen.“

Höhepunkt wird in diesem Jahr für Rapp sicherlich die siebentägige Österreich-Rundfahrt werden, die immer parallel zur Tour de France stattfindet und bei der viele Weltklassefahrer, die die Nominierung für die Frankreich-Rundfahrt verpasst haben, an den Start gehen. Mit denen will sich der Alsenzer messen. „Ich bin guter Hoffnung für 2018, weil ich viel trainiere und mir das Radrennfahren richtig Spaß und Freude bereitet“, erläutert Rapp, der dank seines Trainingsfleißes nahezu jede Straße in der Umgebung wie aus dem Effeff kennt.

