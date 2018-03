Der Post-SV Bad Kreuznach ist bereits seit Wochen der gefühlte Meister in der Badminton-Verbandsliga. Am Samstag ab 18 Uhr in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in Bad Kreuznach kann er sich seinen Titelgewinn und den Aufstieg in die Rheinhessen-Pfalz-Liga endgültig sichern. Nach zwei vergebenen Matchbällen sollte gegen den sieglosen Tabellenvorletzten SG TGM Gonsenheim/HSV Mainz nichts mehr anbrennen.

„Wir haben es zum Saisonende nochmal spannend gemacht, doch jetzt muss der finale Erfolg her“, betont Spielführerin Monique Adam. Sie ergänzt: „Wir sind hoch motiviert, topfit und ein super Team.“ ...

