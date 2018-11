Die Badminton-Cracks des Post-SV Bad Kreuznach wollen sich in der Rheinhessen-Pfalz-Liga weiter Luft verschaffen. Mit einem Sieg beim Siebten TuS Neuhofen II am Sonntag um 10 Uhr haben sie die Chance, den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zu vergrößern. „Wir möchten den Rückenwind aus der vergangenen Begegnung mitnehmen, am besten noch eine Schippe drauflegen und uns mit Zählbarem in die oberen Tabellenregionen orientieren“, gibt Spielführerin Monique Adam die Zielrichtung vor. Viel planen lässt sich im Vorfeld nicht, da die Neuhofener Erste in der Oberliga spielt und Akteure an die Zweitgarnitur abgibt. „Neuhofen ist eine kleine Wundertüte“, sagt Jan Huyhsen, Spitzenspieler des Post-SV. Die Bad Kreuznacher können nahezu in Bestbesetzung antreten. Lediglich die verletzte Lucienne Lehnen fehlt noch und wird erneut von ihrer Zwillingsschwester Laura Günster ersetzt.

Bereits am heutigen Samstag kommt es in der Kreisliga zum Spitzenspiel und Derby. In der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen begrüßt die Post-SV-Zweite um 17.30 die SG ADS Bad Kreuznach, die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.