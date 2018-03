960 Euro für einen Überraschungssieger: Die Pfeilewerfer setzen an der Nahe neue Maßstäbe

Yvonne Schardt ringt mit den Worten, als sie vor die vielen Darts-Spieler tritt, die sich an diesem Abend im Foyer der Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach zusammengefunden haben. Die Organisatorin des hochkarätigen E-Dart-Ranglistenturniers, das sie gemeinsam mit Michael Nix auf die Beine gestellt hat, ist überwältigt.

Platz drei: Mitfavorit Mario Curschmann (Guldental) warf die Pfeile knapp am Gesamtsieg vorbei.

Foto: Klaus Castor

Viele Akteure sind nach Bad Kreuznach gekommen. Und dabei sind längst nicht nur die Topleute zu berücksichtigen, sondern auch zahlreiche Zuschauer, die das Turnier verfolgen und in den Pausen selbst an einem der 16 E-Dart-Automaten spielen möchten.

Schardt muss ob der Rahmenbedingungen, die sich so ausgemalt hatte, aber mit denen sie nicht rechnen konnte, zweimal zu ihrer Rede ansetzen, um ihre Stimme zu finden und etwas Aufmerksamkeit zu bekommen, schließlich sind die vielen Darter schon heiß auf das Turnier, wollen endlich loslegen. Walk-on-Girls und ein Moderator sorgen bereits für eine Stimmung, die sich an den großen und bekannten Veranstaltungen aus dem Fernsehen orientiert. So langsam realisiert Schardt, dass das Konzept aufzugehen scheint. „Ihr seid spitze, wir sind spitze“, ruft sie den Akteuren zu. Die registrieren den Gruß und reagieren mit Applaus. In diesem Moment steht fest, dass das Simply-the-best-Ranglistenturnier – so der offizielle Titel – und die einen Tag später angesetzten und mit 150 Dartern noch besser besuchten offenen Einzel- und Teamwettbewerbe an der Nahe Maßstäbe setzen werden für diesen Sport, für dessen Wachstum und Wahrnehmung alle Beteiligten großen Einsatz an den Tag legen.

Sportlich stand das Ranglistenturnier über den offenen Wettbewerben vieler Hobbysportler, die den Abschluss der Veranstaltung markierten. Unter knapp 160 Akteuren hatten sich im Vorjahr die besten 32 das Startrecht für insgesamt zwei Wettbewerbe gesichert. Im Turnier um die Plätze 17 bis 32 gab es für die Teilnehmer Darts-Utensilien zu gewinnen. Die Topleute hingegen spielten um richtig viel Geld, knapp 4000 Euro insgesamt, und einen großen Pokal. Der Sieger durfte sich über 960 Euro freuen. Den ersten Platz und damit den Hauptgewinn sicherte sich etwas überraschend Dominic Wagener (Lohnsfeld), der im Finale den Mitfavoriten Tobias Höntsch (Frankfurt) mit 7:3 bezwang.

Ebenfalls als Anwärter auf den Sieg waren neben Höntsch auch Michaela McClain aus Bad Kreuznach und der Guldentaler Mario Curschmann ins Turnier gestartet. McClain belegte den neunten Platz, Curschmann wurde Dritter. Der Bad Kreuznacher Thomas Dockendorf landete derweil auf Rang fünf. Für den Guldentaler Curschmann war das Turnier indes weniger unter sportlichen, sondern mehr unter emotionalen Gesichtspunkten ein Höhepunkt. „Ich hätte zeitgleich ein größeres Turnier in Ludwigshafen spielen können, aber das kam für mich nicht infrage. Ich habe viele Turniere auf der ganzen Welt gespielt, aber es ist schön, wenn es mal so eine Veranstaltung in der Heimat gibt und diese sich vielleicht etabliert“, sagte der Mann, der im Jahr 2006 deutschlandweit bei der Qualifikation für die WM im Steeldarts im berühmten Londoner Ally Pally unter den besten 64 Akteuren zu finden war.

Ein bisschen dessen, was Darts in der Steel-Variante mit den großen Stars wie Phil Taylor oder Michael van Gerwen in den vergangenen Jahren eine riesige Fanbasis beschert hat, offenbarte sich den Zuschauern auch in Bad Kreuznach. Als Hobbydarter in der Kneipe ein Double-Out zu werfen, also das Spiel mit einem Wurf in ein schmales Feld mit doppeltem Wert zu entscheiden, kann schon mal eine Weile dauern. Im Foyer der Konrad-Frey-Halle ließen sich die Spieler hingegen wenig Zeit, um die Partien zu beenden. Sie demonstrierten mehrfach ihr Können.

Bis die jeweiligen Spiele starteten, vergingen hingegen schon mal ein paar Minuten mehr als geplant. Sowohl das Ranglistenturnier als auch die offenen Wettbewerbe hatten mit Verzögerungen zu kämpfen. Das Finale Wagener gegen Höntsch begann fast vier Stunden später als geplant. „Wir sind super zufrieden, haben aber auch gelernt und wissen, dass wir den Programmplan etwas umstrukturieren müssen“, konstatierte Nix. Dass das Turnier 2019 erneut steigen und bis dahin vielleicht noch weiter wachsen soll, steht freilich außer Frage.

Von unserem Redakteur Christoph Erbelding