Beim Darts-Turnier in Mayen herrscht eine Stimmung wie im Ally Pally

Der Darts-Sport boomt. Nicht nur im professionellen Bereich oder an den TV-Bildschirmen, sondern vor allem auf Regionalebene hat das Spiel mit den Pfeilen in den vergangenen Jahren viele Anhänger gewonnen. Mit dem 4. Autohaus-Nett-Dart-Cup stand nun eines der größten Darts-Turniere der Region auf dem Programm.

Nicht nur bei Top-Würfen brachen die Zuschauer in Jubel aus, die Stimmung beim Dart-Cup in Mayen war an drei Turniertagen bestens.

Foto: Andreas Walz

Ausgetragen wurde das Turnier einmal mehr in der Firma Anton Kohlhaas in Mayen. An den drei Turniertagen stellte der Veranstalter Dartclub Eifelbären insgesamt fünf Turniere auf die Beine. Gespielt wurde auf zwölf elektronischen Dartautomaten. Zudem standen vier weitere Automaten für Trainingszwecke zur Verfügung. Neben einem reinen Frauenturnier und dem abschließenden Doppel stand vor allem das offene Einzel im Mittelpunkt. Hier schnappte sich der ehemalige Bundesligaspieler Patrick Nunez Y Amor in einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld neben dem Pokal die 300 Euro Siegprämie.

An mehreren Darts-Automaten konnten die Teilnehmer beim Darts-Cup in Mayen zeitgleich ihr Können zeigen.

Foto: Andreas Walz

Anschließend zeigte sich der Gewinner begeistert und sagte: „Ich spiele viele Turniere, aber das hier in Mayen gehört zu meinen absoluten Favoriten. Es ist perfekt organisiert, findet in einer tollen Location statt und ist zudem sehr lukrativ. Ich bin absolut zufrieden mit meiner Leistung und werde im nächsten Jahr ganz bestimmt wieder teilnehmen.“

Darts hat sich jedenfalls zur Trendsportart gemausert. So lockte die Weltmeisterschaft im legendären Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) um den Jahreswechsel mehrere Millionen deutsche TV-Zuschauer vor die Bildschirme, die mit den Größen der Szene mitfieberten. In der Stadt Mayen nehmen mittlerweile über 40 Mannschaften am regulären Spielbetrieb in den unterschiedlichen Ligen teil. So ist es nicht verwunderlich, dass die Teilnehmerzahl bei der diesjährigen Auflage mit insgesamt 190 Spielern im Vergleich zum Vorjahr immerhin nahezu verdoppelt wurde. Und in Sachen Stimmung musste sich die Veranstaltung in Mayen vor dem großen Vorbild im Londoner Ally Pally nicht verstecken.

„Darts ist momentan in aller Munde und erfährt in den letzten Jahren einen enormen Boom. Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden und stellen eine positive Entwicklung beim Turnier sowie im Ligabetrieb fest“, zieht Dirk Mombauer, der gemeinsam mit Andy Kohlhaas hauptverantwortlich für die Organisation ist, ein positives Fazit. „Die Faszination besteht meiner Meinung nach vor allem im Duell eins gegen eins. Wir spielen zwar alle in Mannschaften, aber letztlich sind es immer direkte Duelle. Zudem kann jeder ohne großen Aufwand oder große Gebühren Darts betreiben. Es hat sich eine Szene entwickelt, die teilweise aus Spielern besteht, die schon sehr lange dabei sind, aber auch aus vielen neuen Spielern und frischen Gesichtern. Diese Mischung macht es aus. Ich denke, der Boom wird noch einige Zeit anhalten.“ Für das Turnier in Mayen sieht Mombauer aber trotz der wachsenden Anzahl an Spielern nur noch wenig Steigerungspotenzial. „Wir bekommen enorm gute Rückmeldungen und investieren alleine mit zwei Wochen Aufbauzeit enorm viel. Wir könnten uns vorstellen, in der Zukunft einen Profispieler einzuladen. Ansonsten möchten wir das Turnier so beibehalten, da es von der Kapazität schon nahezu ausgereift ist“, so Mombauer.

Von unserem Mitarbeiter

Daniel Fischer