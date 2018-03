Neuwieder Eiskunstlauf-Talente machen den ganzen Verband stolz

Sie stehen an diesem Sonntagmorgen seit inzwischen rund zwei Stunden in der Eissporthalle am Diezer Heckenweg auf dem Eis. Noch mal erklingt aus dem Lautsprecher die Kür-Musik, noch mal absolviert Sophia Silbert ihr Programm. Jenes Programm, das sie in den Wochen zuvor schon unzählige Male aufs Eis gebracht hat. Aber diesmal sind die Blicke besonders gespannt. „Es ist sozusagen die Generalprobe“, merkt Marina Kielmann an. „Am Donnerstag trainieren wir zwar noch mal, aber allmählich wird es ernst.“ Sophia steht den Doppel-Lutz, Kielmann applaudiert („jawoll“) und nimmt ihren Schützling zufrieden in den Arm, als die Musik verstummt. „Das war verdammt gut. Merkst du, was du kannst? Jetzt kannst du dich auslaufen“, flüstert sie der Elfjährigen ins Ohr. Kielmann merkt, dass der vor der Tür stehende Jahreshöhepunkt kommen kann.

Am Wochenende wird nämlich in Chemnitz die deutsche Nachwuchsmeisterschaft der Eiskunstläufer ausgetragen, und dort wird Sophia Silbert gemeinsam mit ihren beiden Neuwieder Gefährtinnen Karina Razlaw und Fiona Wiens auf großer Bühne die Schlittschuhe schnüren. Karina und Fiona gehören dem Verein „Fun on Ice Neuwied“ (FOI) an, Sophia läuft für den Neuwieder Eissport-Club (NEC). Sie haben mit elf (Sophia und Fiona) beziehungsweise zwölf Jahren (Karina) bereits viele nationale und internationale Wettkämpfe bestritten und auch auf vorderen Platzierungen beendet, aber die deutsche Meisterschaft stellt alles Bisherige noch einmal in den Schatten. Nicht nur für die Neuwieder Vereine, sondern den gesamten Rheinland-Pfälzischen Eis- und Rollsportverband (RPERV) ist die Qualifikation der drei etwas Besonderes. Denn der RPERV schickt zum ersten Mal seit Jahren wieder Talente auf die große nationale Plattform. „Und dann direkt drei Eigengewächse auf einen Schlag. Wir sind wahnsinnig stolz auf die Mädchen. Erst recht, wenn man bedenkt, dass von insgesamt 16 deutschen Landesverbänden nur acht dabei sind und wir dazu gehören“, sagt die ebenfalls aus Neuwied kommende Anke Schultheiß, die rheinland-pfälzische Jugendwartin und Preisrichterin.

Schwierige Trainingsbedingungen

Tägliche Eis- und Trockentrainingeinheiten unter Ludmilla Zimmer, die seit zehn Jahren die FOI-Leistungsgruppe leitet, haben sich ausgezahlt. „Ich bin sehr glücklich, dass ich es zur deutschen Meisterschaft geschafft habe – und dann noch gemeinsam mit meiner besten Freundin Fiona“, strahlt Karina Razlaw. „Das war mein großes Ziel für das Jahr 2018“, sagt Fiona Wiens und Sophie Silbert ergänzt: „Dafür habe ich die ganze Zeit trainiert.“ Aber das mit dem Training ist so eine Sache in Rheinland-Pfalz. Im Neuwieder Vereinstraining stehen gerade einmal zweieinhalb Stunden pro Woche zur Verfügung. Ansonsten müssen die drei Mädchen den Publikumslauf in Neuwied oder Eiszeiten wie in etwa am vergangenen Sonntagvormittag in Diez nutzen. In den bayrischen Leistungszentren bekommen Eiskunstläufer in den Weihnachtsferien zusätzliche Trainingsmöglichkeiten freigeschaufelt, während hierzulande genau das Gegenteil der Fall ist. Das Training muss in der schulfreien Zeit sogar komplett ausfallen, weil die Eishallenbetreiber dem öffentlichen Eislaufen Vorrang einräumen. Der ist für sie finanziell lukrativer. „Wir haben hier schwerste Bedingungen. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Vereine gegenseitig unterstützen. Das Miteinander hat eine große Bedeutung. Wir sehen die DM-Teilnahmen auch als tolle Teamleistung an“, schildert Anke Schultheiß.

Kein Risiko eingehen

In der Vorbereitung bekam dieses Team namhaften Zuwachs. Marina Kielmann, die Olympiazehnte von 1988 und 1992 sowie siebenfache EM- und WM-Teilnehmerin, begleitete die Neuwiederinnen, um sie für Chemnitz weiter zu fördern und zu rüsten. Die 49-Jährige arbeitet inzwischen deutschlandweit als freiberufliche Trainerin und führt auch im europäischen Ausland Workshops durch. „Rheinland-Pfalz ist mein aktuelles Projekt. Ziel ist es, hier gut aufgestellt zu sein“, sagt Kielmann. Mit drei Talenten nach Chemnitz zu reisen, ist bereits ein großer Erfolg. Dort gehe es darum, sich gut zu präsentieren und darauf aufmerksam zu machen, dass sich in Rheinland-Pfalz etwas bewegt. „Bayern kann ruhig die vorderen Plätze unter sich ausmachen“, erklärt Kielmann, wo die Favoritinnen herkommen. „Wir werden versuchen im Mittelfeld mitzulaufen. Das wäre eine schöne Sache.“ In der Klasse der 11- bis 14-Jährigen zählen die drei Neuwiederinnen zu den jüngeren Starterinnen. Somit haben sie Zeit, sich in den nächsten Jahren noch nach oben zu arbeiten. Risiko wollen Karina Razlaw, Fiona Wiens und Sophie Silbert in Chemnitz nicht eingehen. „Im Kurzprogramm kann weniger mehr sein“, findet Kielmann. Nur Elemente, die die drei sicher beherrschen, sollen am Wochenende auch in Angriff genommen werden. Was sie besonders gut beherrschen? „Fiona hat eine schöne Sprunghöhe, Sophia einen tollen Ausdruck und Karina kann den doppelten Rittberger sehr gut“, zählt die frühere Weltklasseläuferin auf. „Da ist also die komplette Bandbreite dabei.“ Ihre Unterstützung wird mit dem bevorstehenden Höhepunkt nicht enden. „Wir arbeiten auf die Dreifachsprünge hin, haben also Pläne für die Zukunft“, kündigt Kielmann an. red