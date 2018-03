Darts: Profi Justin Pipe ist von zwei Neuwieder Youngsters begeistert

Außergewöhnlicher Besuch in Neuwied: Der Dart Sport Club Kastanie Neuwied hatte zu einer sogenannten Exhibition, einem Schaukampf, mit dem englischen Profi Justin Pipe eingeladen. Vor nahezu voll besetztem Saal durften sich Hobbyspieler aus dem Neuwieder Verein im Vereinslokal, „Gasthof Waldesruh“ im Stadtteil Segendorf mit Pipe messen, der aktuell die Nummer 26 der PDC-Weltrangliste ist und in seiner besten Zeit auch schon auf Position acht rangierte.

Besonders intensiv beschäftigte sich Justin Pipe bei seinem Schaukampf in Neuwied-Segendorf mit den jungen Dartspielern des DSC Kastanie Neuwied, hier mit dem 15-jährigen Felix Schilcher.

Foto: Jörg Niebergall

Der Engländer, der am Vormittag aus London eingeflogen worden war und vor knapp drei Wochen bei der Darts-Weltmeisterschaft der Legende dieser Sportart, Phil Taylor, in der zweiten Runde unterlegen war, zeigte sich nicht nur sportlich gut aufgelegt, sondern unterhielt die Zuschauer auch mit zahlreichen Trickwürfen sowie Späßen bestens.

Besonders beeindruckt war Justin Pipe von den beiden Neuwieder Nachwuchsspielern Florian Höhne (20 Jahre) und Felix Schilcher (15). Mit beiden legte er schon vor dem eigentlichen Schaukampf eine längere Trainingseinheit inklusive regem Austausch ein. „Ich wurde sehr nett empfangen und habe eine gute Zeit hier in Neuwied. Es macht einen riesen Spaß, gegen so junge und talentierte Kerle, wie Florian und Lukas es sind, zu spielen. Natürlich steht an einem solchen Abend der Spaß im Vordergrund, aber diese Jungs erwarten auch von mir, dass ich eine gute Leistung bringe“, erklärte Pipe.

Zwischen den Spielen präsentierte sich der Engländer, der in den vergangenen beiden Jahren 152 000 Pfund an Preisgeld auf der Profitour der Professional Darts Corporation (PDC) verdient hat, als Star zum Anfassen. Beharrlich erfüllte Pipe, der sich selbst den im Darts obligatorischen Künstlernamen „The Force“ (die Macht) gegeben hat und für seinen unorthodoxen Wurfstill bekannt ist, jeden Autogramm- und Fotowunsch.

Dem deutschen Dartsport, der sowohl an der Basis in vielen Vereinen als auch bei den Profis mit mehreren guten Spielern und zahlreichen Turnieren in den vergangenen Jahren deutlich an Popularität und Beachtung gewonnen hat, prophezeit Pipe eine rosige Zukunft. „Wir spielen mittlerweile bis zu neun Turniere in Deutschland. Das Interesse ist wahnsinnig groß, die Stimmung hervorragend. Es gibt enorm viele und auch gute Spieler in Deutschland. Darts hat sich zu einem riesen Markt entwickelt. Ich bin mir sicher, dass es in naher Zukunft einen Weltmeister aus Deutschland geben wird“, prophezeit Justin Pipe.

Für die Nachwuchsspieler Florian Höhne und Felix Schilcher hatte er noch einen Rat übrig: „Wenn man nach ganz oben kommen will, muss man extrem hart trainieren. Die Dichte im Darts ist extrem angestiegen. Daher sollen die Jungs bei jeder Gelegenheit trainieren. Dann ist alles möglich.“

Am Ende eines knapp vierstündigen, rundum gelungenen Dartsabends bilanzierte der Vorsitzende des gastgebenden DSC Kastanie Neuwied, Martin Lehmann, glücklich: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ablauf. Justin Pipe hat sich sehr offen gezeigt und die Leute sehr gut unterhalten.“ Die Gage für den Profi konnte mithilfe einiger Sponsoren finanziert werden. Lehmann nannte auch die Motivation des DSC, den Schaukampf mit Justin Pipe zu veranstalten: „Wir wollten unseren Mitgliedern mit diesem besonderen Erlebnis etwas zurückgeben und zusätzlich auch noch mehr auf Darts aufmerksam machen. Auch wenn sich unser Sport einer steigenden Popularität erfreut und vor allem rund um die Weltmeisterschaft das Interesse alljährlich steigt, wissen viele beispielsweise noch nicht, dass es auch im Darts ein Ligasystem bis hin zur Bundesliga gibt. Wir erhoffen uns durch diese Aktion noch mehr Interesse an unserem Sport und laden Interessierte zum offenen Training jeweils am Dienstagabend ab 19 Uhr ein.“

Von unserem Mitarbeiter Daniel Fischer