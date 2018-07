Der Neuwieder Profiboxer Hizni Altunkaya hat den Sprung in die absolute Weltspitze vorerst verpasst. Am Samstagabend verlor er in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, gegen den Lokalmatador Beibut Shumenov den Kampf um die WBA-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht durch technischen K. o. in der zehnten Runde. Bereits in der zweiten Hälfte der ersten Runde musste Altunkaya den entscheidenden Körpertreffer hinnehmen.

Eine schwere Augenverletzung hatte den Kasachen Beibut Shumenov vor knapp zwei Jahren zum vorzeitigen Rücktritt gezwungen. Doch jetzt zeigte sich der alte und neue WBA-Weltmeister bei seiner Rückkehr wieder in ...

