Neuwieder Bären feiern fünften Sieg in Serie

Inzwischen ist es eine richtig stolze Serie: Der EHC Neuwied hat am Sonntagabend seine jüngsten Auswärtsleistungen in Dinslaken und Herford bestätigt und in der Eishockey-Regionalliga West seinen fünften Sieg in Folge gelandet. „Und man darf nicht vergessen, gegen welche Mannschaften wir an diesem Wochenende gespielt haben“, hob Neuwieds neuer Trainer Daniel Benske den Zeigefinger, unter dessen Regie die Bären zum vierten Mal antraten.

Die Bären des EHC Neuwied (ganz in Blau) spielten gegen die Hammer Eisbären (weiße Trikots) phasenweise schon auf Play-off-Niveau.

Foto: Jörg Niebergall

Am Freitag hatten die Neuwieder den Tabellenzweiten Herford auseinandergenommen (10:4), jetzt legten sie gegen keinen Geringeren als den amtierenden Meister aus Hamm nach. Mit 4:2 setzten sich die Bären im Ice House durch. Für Trainer Benske und Stürmer Carsten Hohmann bedeutete der verdiente Dreier gegen Hamm ein gelungenes Heimdebüt, das Hohmann mit dem 1:0 in der 14. Minute selbst einleitete.

Dabei gehörten die ersten Minuten noch den Gästen. Christian Neumann störte den durchgestarteten Oliver Kraft gerade noch rechtzeitig vor dem Torabschluss. Das war einer von unzähligen wichtigen Zweikämpfen, in denen die Bären genau den Einsatz zeigten, den es im Eishockey braucht. So viele Schüsse wie möglich vom eigenen Tor weghalten, die Räume eng machen, dem Gegner keine Luft zu atmen geben – so stellt sich Trainer Benske das Spiel seiner Mannschaft vor, und so sah er sie ein weiteres Mal. „Wir haben kompakt gestanden und so häufig wie möglich die Scheibe aufs Hammer Tor gebracht“, beobachtete er. Letzteres war in der Anfangsphase noch nicht allzu häufig der Fall, aber Hohmanns Premierentor lenkte die Begegnung in die aus EHC-Sicht gewünschte Richtung. Moritz Schug und Martin Brabec (beide 20.) bauten den Vorsprung in einer Vier-gegen-vier-Situation beziehungsweise kurz später in Überzahl aus. „So lagen wir nach 20 Minuten schon deutlich hinten, obwohl wir ganz gut mitgespielt haben“, beschrieb der Gästetrainer Ralf Hoja das Geschehen nach dem Spiel. Warum es sich lohnt, sich jeden möglichen Abschluss zu nehmen? Brabecs 3:0 zeigte es. Aus dem Hinterhalt zog er per Handgelenkschuss ab – solch ein Schuss sitzt eben, wenn’s gerade läuft.

Hoja monierte später, dass seine Jungs zu viele Gelegenheiten ausließen. Die hatten die Eisbären auch im Mittelabschnitt, aber entweder war Felix Köllejan, Neuwieds „player of he game“, auf dem Posten oder dem Bären-Keeper stand das Glück des Tüchtigen zur Seite. In der 22. Minute parierte er einen Penalty von Robin Loecke, kurz später traf Tommy Kuntu-Blankson den Pfosten. Loecke blieb als tragende Säule im Angriff der Eisbären gefährlich und brachte den Meister zwei Mal heran – zum 1:3 (28.) und 2:4 (33.). Den zwischenzeitlichen Dämpfer verpasste Michael Jamieson den Westfalen (29.). Marius Dräger konnte einen Schuss nicht festhalten, der US-Boy stand im Slot an der richtigen Stelle und lochte ein. (Anm. d. Red.: Slot ist der Bereich zwischen den zwei Bullypunkten und dem Tor. Erreicht der Puck diese Zone, herrscht große Gefahr für die verteidigende Mannschaft).

Jamieson und Brabec, ergänzt durch Arbeiter Tobias Etzel – diese Formation harmoniert immer besser, sie wurde in der 32. Minute jedoch gesprengt. Schiedsrichter Daniel Melcher stufte nach Rücksprache mit seinen Assistenten einen Bandencheck des Tschechen von einer kleinen zu einer Spieldauerdisziplinarstrafe hoch. Schon im ersten Drittel legten die Linienrichter mit ihrem vorgeschlagenen Ausschluss gegen Hamms Josef Schäfer das Strafmaß sehr streng an.

Loeckes 4:2 im Fünf-Minuten-Powerplay war der letzte Einschuss des Abends. Aber auch ohne weitere Tore blieb die Begegnung gutklassig und umkämpft. „Wir haben in den letzten zehn Minuten den Druck noch mal erhöht, sind aber nur durch Einzelleistungen zu Chancen gekommen, anstatt sie herauszuspielen. Da muss noch mehr kommen, wir müssen in den Play-off-Modus finden“, sagte Gästecoach Hoja und gratulierte dem EHC Neuwied zum Sieg: „Neuwied hat eine gute, kompakte Leistung gezeigt und verdient gewonnen.“ Neuwieds Manager Carsten Billigmann sah das ähnlich: „Auch nach der Spieldauerstrafe gegen Martin Brabec hatte ich nie Angst, dass unser Sieg noch in Gefahr geraten könnte.“ red/han

EHC Neuwied: Köllejan (Schaffrath) – Hellmann, Schütz, Neubert, Dennis Schlicht, Wichterich, Morys, Neumann – Fröhlich, Sting, Sven Asbach, Kley, Jamieson, Müller, Hohmann, Brabec, Etzel, Hamann, Schug.

Hammer Eisbären: Dräger (May) – Hoppe, Schäfer, Köchling, Hemeier, Ortwein, Spacek – Demuth, Ehlert, Trapp, Cohut, Rosier, Benes, Pigache, Kuntu-Blankson, Kraft, Loecke.

Schiedsrichter: Daniel Melcher.

Zuschauer: 650.

Tore: 1:0 Carsten Hohmann (14.), 2:0 Moritz Schug (20.), 3:0 Martin Brabec (20.), 3:1 Robin Loecke (28.), 4:1 Michael Jamieson (29.), 4:2 Robin Loecke (33.).