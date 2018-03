EHC Neuwied pirscht sich an den zweiten Platz heran

Der EHC „Die Bären“ Neuwied hat im Hauptrunden-Endspurt der Eishockey-Regionalliga West den zweiten Tabellenplatz noch nicht abgeschrieben. Weil die Neuwieder am Sonntagabend ihr einziges Spiel des Wochenendes bei den Lauterbacher Luchsen mit 9:5 (3:2, 4:2, 2:1) für sich entschieden und der Herforder EV am Freitag in Dinslaken überraschend nach Verlängerung verloren hatte, beträgt der Rückstand auf den zweiten Rang jetzt nur noch zwei Zähler.

Neuwieds Stürmer Michael Jamieson (links), hier im Heimspiel gegen die Soester EG, erzielte drei der neun Tore für die Bären im Auswärtsspiel beim EC Lauterbach.

Foto: Jörg Niebergall/RZ-Archiv

Wieder Lauterbach – wie schon Anfang Januar, wieder ein torreiches Spektakel, wieder eine 3:2-Führung für die Neuwieder nach dem ersten Drittel: Die Begegnung im Vogelsbergkreis erinnerte in einigen Punkten an das Premierenspiel von Trainer Daniel Benske hinter der EHC-Bande kurz nach dem Jahreswechsel. Der musste beim ersten Kabinengang zunächst noch kritische Worte wählen und fand sie auch. Sein Team lag zu diesem Zeitpunkt zwar vorne, drückte dem Geschehen auf dem Eis jedoch nicht so den Stempel auf, wie die Bären, bei denen neben dem gesperrten Andreas Wichterich auch Willi Hammann und René Sting fehlten, es gerne gewollt hätten. „Wir besaßen zwar mehr Spielanteile, konnten unser Ding aber nicht so durchdrücken, wie wir es vorhatten“, sagte Benske. Dadurch kamen die Gastgeber, die nur mit einem Minikader von zehn Feldspielern angetreten waren und die Abwehrarbeit groß geschrieben hatten, einige Male zu Kontern. Robert Sokol (5.) und Benjamin Schulz (16.) nutzten zwei davon. Sie drehten die frühe Neuwieder Führung, für die Moritz Schug gesorgt hatte (3.), in ein 2:1. Aber auch die Deichstädter waren gut im Zurückschlagen: Michael Jamieson (16.) und Sven Schlicht (18.) schossen noch vor der ersten Pausensirene das 2:3 heraus.

„Ab dem zweiten Drittel haben wir das Spiel dann souverän heruntergespielt und mit einer disziplinierten Leistung nicht mehr viele Lauterbacher Aktionen zugelassen, lediglich noch bei kleinen Unkonzentriertheiten. Das war deutlich stärker als in den ersten 20 Minuten“, freute sich Benske über die Steigerung, die sich in weiteren Toren von Michael Jamieson (22.), Moritz Schug (25.), noch mal Jamieson (33.) und Dennis Schlicht (40.) ausdrückte.

Aber diese Lauterbacher Mannschaft verdient sich in diesen Tagen großen Respekt. Seit zwei Wochen spielt das Team des Schweizer Coachs Thomas von Euw nur mit zwei Reihen, auch diesmal standen lediglich zehn Feldspieler zur Verfügung. Das hinterlässt Spuren, aber der ECL kämpfte erneut bis zum Umfallen und ließ nicht locker. Jan Hammerbauer (23.) und Benjamin Schulz (40.) verkürzten zum 3:4 und 4:7. Der Ex-Lauterbacher Carsten Hohmann (42.) und Verteidiger Frederic Hellmann (54.) schraubten das Ergebnis für Neuwied im Schlussabschnitt weiter in die Höhe. Die überragende Lauterbacher Formation mit Hammerbauer, Sokol und Schulz trat durch Schulz‘ Treffer zum 5:8 (49.) allerdings auch noch ein weiteres Mal in Erscheinung.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung“, fasste Daniel Benske zusammen. Denn man darf nicht vergessen, dass die Hessen unlängst beim Meister in Hamm gewonnen und am Freitag den Neusser EV mit 10:5 besiegt hat. Mit einem ähnlich kleinem Aufgebot. red/han

EC Luchse Lauterbach: Grunewald (Stenger) – Jüngst, Apel, Zizka – Knieling, Schulz, Sokol, Schindler, Pietschmann, Lichnovsky, Hammerbauer.

EHC „Die Bären“ Neuwied: Schaffrath (Köllejan) – Pering, Hellmann, Schütz, Neubert, Dennis Schlicht, Morys, Neumann – Fröhlich, Sven Asbach, Kley, Jamieson, Müller, Hohmann, Brabec, Sven Schlicht, Etzel, Schug.

Schiedsrichter: Julian Meyer.

Zuschauer: 351.

Strafminuten: 4 – 6.

Tore: 0:1 Moritz Schug (3.), 1:1 Robert Sokol (5.), 2:1 Benjamin Schulz (16.), 2:2 Michael Jamieson (16.), 2:3 Sven Schlicht (18.), 2:4 Michael Jamieson (22.), 3:4 Jan Hammerbauer (23.), 3:5 Moritz Schug (25.), 3:6 Michael Jamieson (33.), 3:7 Dennis Schlicht (40.), 4:7 Benjamin Schulz (40.), 4:8 Carsten Hohmann (42.), 5:8 Benjamin Schulz (49.), 5:9 Frederic Hellmann (54.).