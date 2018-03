EHC Neuwied legt ein perfektes Wochenende hin

Eine Eishockeysaison wird erst ab Dezember, ab Januar richtig heiß. Dann beginnt die vorentscheidende Phase im Kampf um die bestmögliche Platzierung vor den Play-offs, dann muss die Verfassung eines Teams passen. Die ersten vier Partien des EHC Neuwied in der Regionalliga West seit dem Jahreswechsel lassen vermuten, dass die Spieler der Bären mit ihrem Trainerteam beim Leistungsaufbau vieles richtig gemacht haben.

Überragte mit vier Toren am Freitagabend im Spiel des EHC Neuwied beim Herforder EV (10:4): Stephan Fröhlich (blaues Trikot). Am Sonntagabend beim 4:2-Heimerfolg gegen die Hammer Eisbären (Foto) gehörte der Kapitän der Bären allerdings nicht zu den Torschützen.

Foto: Jörg Niebergall

Nach dem 7:5 in Neuss und dem 4:2 in Dinslaken gewannen die Neuwieder am Freitagabend, zumindest in dieser Höhe, völlig überraschend mit 10:4 (2:2, 3:2, 5:0) auch beim Tabellenzweiten Herforder EV. Und am Sonntagabend folgte der vierte Streich innerhalb von nur zehn Tagen: Mit einem 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)-Erfolg wurde der amtierende Meister Hammer Eisbären vor 650 Zuschauern im Neuwieder Ice House geschlagen auf die Heimreise nach Westfalen geschickt. Die Tore für Neuwied erzielten Carsten Hohmann (14. Minute), Moritz Schug und Martin Brabec (jeweils 20.) sowie Michael Jamieson (29.).

„Ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen und unseren Ergebnissen an diesem Wochenende. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen zwei Topteams der Regionalliga West gespielt und verdient gewonnen haben“, bilanzierte Neuwieds neuer Trainer Daniel Benske die Erfolge.

Seine vier letzten Spiele gegen die Herforder Ice Dragons hatte Neuwied allesamt verloren. Mitunter richtig schmerzhaft im ersten Aufeinandertreffen der Runde zum Beispiel (2:9) oder eben beim bitteren Viertelfinal-Aus in den Play-offs im Frühjahr 2017. Für das alles revanchierten sich die Deichstädter nun mit einer Gala. Sie deklassierten den Tabellenzweiten auf eigenem Eis. Der musste zwar unter der Woche den Abgang seines kanadischen 40-Tore-Mannes Ross-John Reed verkraften, aber damit hatte dieses Ergebnis noch nicht ansatzweise etwas zu tun. Denn Qualität haben die Drachen auch weiterhin reichlich in ihrem Kader.

Nur war die der Bären diesmal noch eine Klasse besser. „Das war eine super geile Leistung. Wir haben die Partie 60 Minuten lang läuferisch, kämpferisch und spielerisch bestimmt. Dieses Ergebnis ist kein Zufall“, freute sich Daniel Benske über den dritten Sieg in seinem dritten Spiel hinter der Neuwieder Bande am Freitagabend in Herford. Kaum zu bändigen kurz vor der nordrhein-westfälisch/niedersächsischen Grenze und dem gegnerischen Kasten waren bei Neuwied Stephan Fröhlich mit vier Toren und Martin Brabec mit zwei Toren und vier Assists.

Zwei Drittel lang sahen 540 Zuschauer in der Eissporthalle „Im kleinen Felde“ eine vom Ergebnis her offene Begegnung. „Obwohl wir auch da das Ding schon dominiert haben“, merkte der EHC-Manager Carsten Billigmann an. Aber es gab eben ein paar Situationen, in denen der HEV vor dem gegnerischen Tor Neuwieds Goalie Felix Köllejan die Sicht nahm und zum Erfolg kam. „Wirklich herausspielen konnte sich Herford nicht viel“, berichtete Billigmann weiter.

Das frühe 0:1 durch Michael Jamieson sowie drei Powerplay-Tore im ersten Drittel, ein Neuwieder von Stephan Fröhlich (13.) sowie zwei Herforder von Ulib Berezovskij (4.) und Florian Kiel (10.), führten zu einem 2:2-Gleichstand zur ersten Pause.

Auch im zweiten Durchgang setzte der EHC den ersten Akzent. Moritz Schug markierte das 2:3 (24.) und eröffnete eine Phase, in der die Tore wie reife Früchte fielen. 30 Sekunden später glich Sven Johannhardt aus, wieder nur 20 Sekunden später holte Martin Brabec die Führung zurück. Erneut Brabec (25.) und der punktebeste Verteidiger der Regionalliga West, Aaron Reckers (27.), machten 181 verrückte Sekunden mit fünf Toren rund.

Im Schlussabschnitt drückte sich die klare Dominanz der Gäste dann auch auf der Anzeigetafel aus. Die Bären hatten Herford müde gelaufen und gekämpft, jetzt machten sie kurzen Prozess mit den Dragons. Billigmann: „Am Ende lief alles perfekt. Dieser Sieg bringt zwar wie jeder andere drei Punkte, aber die Leistung war eine große Ansage.“ Nach Tobias Etzels 4:6 (45.) wurde EHC-Kapitän Fröhlich endgültig zum Drachentöter. „Happy“ schnürte für die Gäste binnen acht Minuten einen Hattrick inklusive Bauerntrick und Alleingang, die nun selbst in Unterzahl nicht mehr zu bändigen waren. Fröhlichs 4:9 und Frederic Hellmanns Schlusspunkt zum 4:10 fielen trotz Unterzahlspiels des EHC Neuwied auf dem Eis.

Einen Schönheitsfehler hatte der erste zweitstellige Neuwieder Saisonsieg aber doch noch: Sven Schlicht handelte sich in der Endphase eine Spieldauerdisziplinarstrafe ein und musste im Heimspiel gegen den Meister Hammer Eisbären gesperrt zuschauen. red/han