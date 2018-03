EHC Neuwied braucht sechs Punkte für Platz zwei

Platz zwei, drei oder vier? Die Hammer Eisbären, die Dinslakener Kobras, die Soester EG, die Lauterbacher Luchse oder der Neusser EV als Gegner? Zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga West gibt es für den EHC Neuwied hinsichtlich des bevorstehenden Play-off-Viertelfinales noch viele mögliche Szenarien, was die Ausgangsposition und den Gegner angeht.

Die EHC-Abwehr um Karl Neubert (rechts) muss gegen die brandgefährliche Herforder Offensive um Killian Hutt (Nr. 96) äußerst konzentriert spielen.

Foto: EHC Neuwied

Monatelang haben alle Beteiligten die Ausgeglichenheit der Liga gepredigt, und jetzt kurz vor der Endabrechnung bestätigt sich diese Einschätzung noch immer. Der Herforder EV, die Neuwieder Bären und die Ratinger Ice Aliens liegen als Tabellenzweiter, -dritter und -vierter nach Punkten gleichauf. Aufgrund des besten Torverhältnisses hat Herford aktuell die Nase vorne im spannenden Dreikampf um die inoffizielle Hauptrunden-Vizemeisterschaft hinter der souverän führenden EG Diez-Limburg.

Neuwied hat noch alles in den eigenen Händen, weil Herford am Sonntag zum finalen Showdown in der Deichstadt zu Gast ist und Ratingen nur noch ein Spiel ausstehen hat. Wenn die Bären ihre beiden Heimspiele gegen Dinslaken (Freitag, erstes Bully: 20 Uhr) und Herford (Sonntag, 19 Uhr) für sich entschieden, werden sie als Zweiter in die K. o.-Phase einziehen. „Wir werden nicht taktieren. Unser Ziel sind zwei Siege und damit der zweite Platz – für die Euphorie vor den Play-offs, für unsere Fans, für den Hexenkessel Ice House“, sagt der EHC-Trainer Daniel Benske. „Am Freitag sehe ich uns in der Favoritenrolle, aber Dinslaken ist eine unangenehme Mannschaft, der wir natürlich den Respekt entgegenbringen, den jeder Gegner verdient. Gegen Herford erwartet uns dann ein Topspiel. Da kommt es darauf an, wer flexibler ausgerichtet ist, wer weniger Fehler macht und wer etwas spritziger ist“, blickt Benske auf beide Spiele des Wochenendes voraus.

Was den letzten Aspekt angeht, haben die Bären keine schlechten Karten. Sie hatten am Fastnachtswochenende spielfrei und gehen „mit voller Kraft voraus“ (Benske) die letzten 120 Hauptrundenminuten an. „Um noch mal etwas abschalten zu können, war das gut, andererseits hätte ich auch mit zumindest einem Spiel leben können, um den Rhythmus zu halten“, betrachtet der Trainer beide Seiten der Medaille.

Dinslaken hat mit dem Erreichen der Play-off-Runde – und das nach nur einem Sieg aus den ersten 13 Saisonspielen – sein Hauptziel der Saison bereits erreicht. „Alles, was jetzt kommt, wollen wir genießen“, kündigt Trainer Krystian Sikorski an. Für das Gastspiel in Neuwied haben die Kobras aber noch eine Mission im Kopf: Sie können mit einem Sieg über die Bären die fünfte Spitzenmannschaft der Liga neben Diez-Limburg, Herford, Ratingen und Hamm werden, die jeden Gegner mindestens ein Mal geschlagen hat.

Herford verlor seit dem Jahreswechsel sechs von neun Partien, hat vor dem Ende der Wechselfrist Ende Januar aber mit großem Tatendrang auf dem Transfermarkt agiert. Verteidiger Aric Schinke kam aus Zweibrücken zurück, Keeper Tim Marco Stenger wechselte vom Ligakonkurrenten Lauterbach zu den Ice Dragons, Maurice Pascal Becker wurde aus Soest geholt und Ben Skinner, Bruder von NHL-Star Jeff Skinner (bester NHL-Rookie der Saison 2010/2011), soll den nach Schweden gewechselten Torjäger Ross John Reed ersetzen. „Das ist ein super Team, Kleinigkeiten werden entscheiden“, ist sich Benske sicher. red/han