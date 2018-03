Aus unserem Archiv

Treis-Karden

Das Achtelfinale im Pokal des Basketball-Verbandes Rheinland-Pfalz steht am Wochenende für den Oberligisten TuS Treis-Karden an, der wird aber nur die zweite Mannschaft – ergänzt durch zwei, drei Spieler aus der Ersten – am Samstag (20 Uhr) zum Oberliga-Rivalen MJC Trier schicken. „Wir wollten nicht für den Pokal melden, sind aber als Oberligist verpflichtet dazu“, erklärt TuS-Coach Marek Betz, „da aber an diesem Wochenende viele fehlen würden und beim Viertelfinaltermin noch mehr, haben wir gesagt, dass die zweite Mannschaft das wahrnimmt.“ Die ist derzeit Letzter in der Bezirksliga Koblenz.