Treis-Karden: Kampf um Klassenerhalt überlagert alles – auch die Personalentscheidungen

Fünf Spiele sind es noch. Fünf Spiele, die darüber entscheiden, ob der TuS Treis-Karden in der Basketball-Oberliga bleibt oder in die Landesliga runter muss. Das wäre nach Jahrzehnten auf überregionaler Ebene der Tiefpunkt einer Entwicklung, die die Moselaner seit dem Verzicht auf die 1. Regionalliga 2013 durchmachen mussten. Noch ist aber der Klassenerhalt möglich. Über Fastnacht haben die Treis-Kardener Pause, am 17. Februar geht es auswärts beim MJC Trier weiter. Wie es kommende Saison weitergeht, ist dagegen noch offen und hängt in starkem Maße von der Liga-Zugehörigkeit ab. Das betrifft auch die wichtigste Personalie: den Trainer. Abteilungsleiter Thomas Lippe und Coach Marek Betz analysieren die Situation.

Fest steht: Lippe und Betz haben bereits unter vier Augen gesprochen, wie es weitergeht. Möglich ist, dass Betz in der Saison 2018/2019 kein Trainer der ersten Mannschaft sein wird. Diese Überlegungen bestätigen beide. Möglich ist auch, dass Betz dann in die vereinseigene Jugendarbeit eingebunden wird, denn Lippe sagt: „Früher war mehr Material da, da sind unsere Spieler aus der eigenen Jugend gekommen. Wir haben in der U16 Qualität dabei, wir müssten wieder dahinkommen, dass wir Spieler aus den eigenen Reihen zu den Senioren hochziehen können.“

Unabhängig, ob und in welcher Form es bei Betz weitergeht, sagen beide fast in identischem Wortlaut. „Die Lage ist so prekär, da muss alles andere hinten anstehen“, formuliert der Coach und ergänzt zu seiner Situation: „Es darf keine Rolle spielen, ob ich weiter mache. Wir wollen und müssen die Klasse halten, das steht klar im Fokus. Andere Gedanken stehen noch im Hintergrund, das werden wir abschließend besprechen, wenn die Saison zu Ende ist.“ Das wird am 17. März sein, zum Finale ist TBS Saarbrücken in der Treiser Halle zu Gast. Ob es dann noch um alles geht, hat der TuS nicht mehr in eigener Hand. „Wenn wir alle fünf Spiele gewinnen, können wir es schaffen“, weiß Betz und Lippe unterstreicht: „Wir sind alle bereit, für die Sache zu kämpfen.“ Zwischen Trier und Saarbrücken geht es noch zweimal gegen die SG Towers Speyer/Schifferstadt und daheim gegen die DJK Nieder-Olm. Wichtig sind alle Duelle gleichermaßen, eine besondere Bedeutung kommt aber den Spielen gegen Speyer zu, denn die SG ist Vorletzter mit zehn Punkten aus 13 Spielen. Schlusslicht TuS (15 Spiele) hat acht Zähler, bei zwei Siegen gegen die Pfälzer würde man die SG ziemlich sicher überholen in der Tabelle. Aber: Derzeit sieht es so aus, als ob das allein nicht reicht. Denn in der 2. Regionalliga stehen Horchheim und Bergzabern auf den „billigen“ Plätzen, beide würden in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absteigen. Man muss also von drei Absteigern ausgehen. Das wären der Trimmelter SV (vor der Saison abgemeldet), Treis-Karden und Speyer. Viertletzter ist mit Saarlouis II (16 Spiele/12 Punkte) das Team, gegen das der TuS am Sonntag verloren hat und damit auch im direkten Vergleich bei Punktgleichheit mit dem Rivalen den Kürzeren ziehen würde.

Fazit: Noch ist vieles drin und fünf Siege dürften reichen. Zuzutrauen ist es Treis-Karden, auch wenn bislang erst vier Erfolge insgesamt zu Buche stehen. Eine weitere Saison Oberliga, es wäre die fünfte dann, ist das große Ziel, dem sie beim TuS alles unterordnen – auch die Personalentscheidungen. Unsere Prognose: Treis-Karden hält die Klasse auf den letzten Drücker, und Betz legt dann das Traineramt in andere Hände. Mirko Bernd

Die Ü35 des TuS spielt am Samstag (16 Uhr) um die Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft bei der DJK Bous. In Hin- und Rückspiel wird der Teilnehmer an der Süddeutschen Meisterschaft ermittelt.