Treis: Bittere Niederlage bei BBC

Was für eine bittere Niederlage für den Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden: Beim Spitzenreiter BBC Montabaur verlor der ersatzgeschwächte Tabellenletzte von der Mosel mit 67:70 (35:28). Damit bleibt Treis-Karden zwar Schlusslicht, konnte aber zumindest für die Moral einiges aus dem Westerwald für den Abstiegskampf mitnehmen.

Dominic Neeb (am Ball) netzt in dieser Szene für den BBC Montabaur – und gegen seinen Ex-Klub TuS Treis-Karden um die Nitzsche-Brüder Christopher und Stefan. Der Tabellenführer Montabaur gewann glücklich gegen das tapfer kämpfende Schlusslicht von der Mosel mit 70:67.

Foto: Michelle Saal

„Wir hatten viele Chancen das Spiel auch zu unseren Gunsten zu entscheiden“, sagte Treis-Kardens Trainer Marek Betz, „aber die haben wir leider nicht genutzt. Aber es war eine sehr couragierte Leistung mit viel Herz und einer sehr kleinen Rotation.“ Die war es fürwahr, denn zum einen musste Treis-Karden neben André Küpper und Philipp Friederich auch kurzfristig auf Routinier Paul Klär verzichten, den Magen-Darm-Probleme beklagten. Und während der Partie kam es noch schlimmer: Steffen Nitzsche knickte böse um, er musste nach dem Spiel ins Krankenhaus, um zu sehen, ob im Sprunggelenk Bänder gerissen sind. Das bedeutet: Co-Trainer Hans Jakobs und „Trainingsspieler“ Gregor Pennig mussten aushelfen. Jakobs hatte viele Spieleanteile, Pennig kam nur sporadisch zum Einsatz. „Dadurch fehlte uns natürlich auch Struktur, aber ich muss wirklich sagen: Hut ab, schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, sagte Betz.

Diese Belohnung in einem sehr zerfahrenen Spiel, das von Fehlern auf beiden Seiten zersetzt war, hätte für den TuS einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeutet. Für Montabaur um die ehemaligen Treis-Kardener Marcel Kastor (Trainer), Michael Chojnowski (Kapitän) oder Dominic Neeb war es ein sogenannter „dreckiger Sieg“ (Betz), der den BBC ganz oben bleiben lässt mit 22 Punkten. Der TuS hat nun 18 Zähler weniger, zu sehen war das am Samstagabend nur selten. Und wäre Montabaurs Amerikaner Konor Kulas nicht im vierten Viertel zurück in die Partie gekommen, wäre vermutlich Treis-Karden als Sieger vom Feld gegangen. Kulas hatte sich hatte sich einen Cut an der Augenbraue zugezogen und konnte zunächst nicht weiterspielen. Dann wurde die Wunde getackert, in den letzten zehn Minuten war Kulas wieder dabei – und machte noch zehn Punkte. „In einem Spiel mit insgesamt so wenig Punkten, ist das dann entscheidend“, sagte Betz, dessen Mannschaft zur Pause noch mit sieben Punkten vorne gelegen hatte (35:28). Aber letztlich reichte auch die Kraft nicht ganz, was bei der Besetzung an diesem Abend nicht verwundert.

Treis-Karden: C. Nitzsche (21), Adams (9), Bröhl (14), S. Nitzsche (9), Hock, Ernst (11), Seimet (3), Jakob, Pennig.

Nächste Aufgabe für Treis-Karden: Sonntag (17.30 Uhr) daheim gegen Dürkheim/Speyer II. mb