Entscheidende Frage vor dem Start der Lady-Luchse: Wer hat die lange Pause besser überstanden?

Zweigeteilt verlief die Saison bislang für die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach. Mit drei souveränen Siegen starteten sie in der Landesliga durch. Doch Ende Oktober geriet der Motor ins Stottern, dreimal verließ der VfL als Verlierer das Feld. Auf dem Konto stehen indes nur zwei Niederlagen zu Buche, denn die Partie gegen den SC Lerchenberg III wurde am grünen Tisch zugunsten der Lady-Luchse gewertet.

Im neuen Jahr will das Team von Trainer Goswin Stumm zurück in die Erfolgsspur finden, nicht zuletzt, um seine Spitzenposition zu verteidigen. Doch vor dem Gastspiel beim SC Lerchenberg II am Sonntag um 16 Uhr sind die Erwartungen gedämpft. „Wir gehen nicht so positiv ins Wochenende“, verrät VfL-Teamsprecherin Rebecca Lunkenheimer. Nilay Oster ist schwanger, damit fehlt eine der Punktegarantinnen. Alina Altmann hat sich in der vergangenen Woche im Training verletzt und steht ebenfalls nicht zur Verfügung. „Wir haben im Hinspiel viel über die großen Positionen gespielt, deshalb ist der Ausfall von Alina bitter. Und auch Nilay wird uns schmerzlich fehlen“, sagt Rebecca Lunkenheimer und ergänzt: „Wir sind natürlich motiviert, aber wir sind auch realistisch.“ Chancen rechnet sie sich vor allem dann aus, wenn Evelyn Hesse und Nahid Mejbari, zwei Stützen auf der Centerposition, einen guten Tag erwischen.

Die Lerchenberger Zweite hat von fünf Partien erst eine gewonnen und verlor das erste Aufeinandertreffen mit 46:70. Beide Teams haben übrigens eine achtwöchige Spielpause hinter sich. Es wird also auch darauf ankommen, wer nach der langen Zeit schneller seinen Rhythmus findet. Verstärkung hat der VfL für den Flügel bekommen. Seit Januar trainiert Jamie Winter, die früher in Bingen gespielt hat, bei den Lady-Luchsen mit. tip