Bitterer Abend für den TuS Treis-Karden in Völklingen

Wieder ein guter Auswärtsauftritt des TuS Treis-Karden in der Basketball-Oberliga, aber wieder auch keine Punkte für die Moselaner: Zwei Wochen nach dem unglücklichen 67:70 beim Tabellenführer Montabaur musste sich Schlusslicht Treis-Karden nun beim Tabellenvierten Baskets Völklingen hauchdünn mit 75:77 (39:45) geschlagen geben.

0,6 Sekunden zeigte die Uhr noch an, Treis-Karden hatte Einwurf unter dem Völklinger Korb. Ein Schuss war also noch möglich, Marcel Bröhl wurde gut freigespielt. Doch der beste TuS-Werfer Bröhl, der zwei Minuten zuvor Treis-Karden mit vier Punkten innerhalb weniger Sekunden beim Stand von 70:75 wieder ins Spiel gebracht hatte, vergab den Ausgleich und damit eine Verlängerung. „Marcel hat das Spiel nicht verloren, wir alle hätten vorher den Sack zumachen müssen“, meinte Trainer Marek Betz. Bröhl war dennoch untröstlich.

Alle Treis-Kardener ließen nach der „unglücklichen und bitteren“ (Betz) Niederlage erst mal den Kopf hängen. Doch der Trainer baute seine Mannschaft direkt auf. „Das war insgesamt eine gute Leistung, unser Aufwärtstrend, den wir seit Wochen zeigen, ist unverkennbar“, meinte Betz: „Leider haben wir zu viele einfache Punkte liegen gelassen.“ Neun Freiwürfe gingen unter anderem daneben – auch in der Phase, als Treis bei einer 68:62-Führung beste Chancen hatte, davonzuziehen (33.). Am Ende stand wie immer eine Auswärtsniederlage für den TuS. Hoffnung auf die Rettung macht das Restprogramm, vier der letzten sechs Begegnungen finden daheim statt. Der Anfang macht das Duell gegen den Vorletzten Saarlouis II am Sonntag. „Ein Alles-oder-Nichts-Spiel für uns“, weiß Betz.

Treis: Bröhl (20), Hock (2), Seimet (9), Haupt, Keifenheim (3), C. Nitzsche (8), Adams (8), Ernst (10) und Klär (15). bon