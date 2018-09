Zwei souveräne Siege zum Start: Der TuS Treis-Karden ist bislang seiner Favoritenrolle in der Basketball-Landesliga gerecht geworden. Weder MJC Trier II noch der TSV Emmelshausen konnten den Moselanern bislang Paroli bieten. Das könnte sich am Wochenende allerdings ändern, denn der TuS muss am Sonntagabend um 18 Uhr bei der DJK Andernach antreten – und die hat ebenfalls zwei klare Erfolge (gegen Emmelshausen und Lahnstein) eingefahren.

Treis-Kardens Trainer Paul Klär sprach nicht umsonst direkt im Anschluss an den Sieg in Emmelshausen davon, dass die Partie in Andernach der erste richtige Gradmesser für seine Mannschaft werden dürfte. ...

