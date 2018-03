Überraschung in Treis-Karden: Benni Keifenheim feiert sein Comeback

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Und besondere Entscheidungen von Personen, die ihre Aussagen von früher zugunsten ihres Vereins revidieren.

Jüngstes Beispiel ist Benni Keifenheim, der im September 2015 sein Abschiedsspiel absolvierte (Foto rechts, im Duell mit Felix Adams). Im Vorfeld dieser Partie mit ehemaligen und aktuellen Treis-Kardener Größen hatte er gesagt, dass es keinen Rücktritt vom Rücktritt geben werde. Doch genau den gibt es nun beim 36-Jährigen. Am Sonntag (17.30 Uhr) wird er im Kader des Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden stehen, es geht zu Hause gegen die SG Dürkheim/Speyer II. Keifenheim will „seinem“ TuS helfen im Abstiegskampf, da sich die Personalsituation durch den schweren Bänderriss von Steffen Nitzsche (mindestens fünf Wochen Pause) in Montabaur verschärfte. Treis-Kardens Trainer Marek Betz ist froh, dass Keifenheim sich bereit erklärt hat, zurückzukehren und die Nummer 7 wieder überstreifen wird. „Ich habe Bennis Angebot natürlich direkt angenommen“, zieht Betz den Hut vor Keifenheim. Der TuS-Coach weiß: „Defensiv wird uns Benni mit seiner jahrelangen Erfahrung direkt weiterhelfen, offensiv wird er auch die Bindung finden. Man hat im Training am Dienstag direkt gemerkt, welches Standing er genießt.“ Den Treis-Kardener Stand in der Tabelle kennt Keifenheim natürlich genau. Die Moselaner sind Letzter und brauchen dringend einen Heimsieg, auch wenn es gegen den Vierten geht. Dabei soll auch der Rückkehrer helfen. mb Foto: Jens Fiedermann