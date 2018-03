Viktor Kondratovets trifft und trifft und trifft – Bilanz: 55 Punkte für den BV Burgbrohl

Der BV Burgbrohl hat sein viertes Meisterschaftsspiel in der Basketball-Landesliga gewonnen. Vom Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des BBC Horchheim kehrte die Mannschaft von Trainer Philipp Reiswich mit einem klaren 91:70 (43:28)-Erfolg zurück.

Zwar bleibt der Aufsteiger trotzdem auf dem drittletzten Platz, doch hat er sich etwas mehr Luft auf die Abstiegsränge verschafft. Dabei waren die Voraussetzungen im Vorfeld alles andere als rosig. Neben drei verletzungsbedingten Ausfällen musste auch Spielertrainer Philipp Reiswich kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen vor der Partie passen. Er beschränkte sich darum auf das Coaching an der Seitenlinie.

So hatte der Aufsteiger nur sechs Spieler zur Verfügung und musste ab der 37. Minute auch noch auf Dirk Scholz verzichten. Scholz, bis dahin einer der Aktivposten unter dem Brett und bester Rebounder seines Teams, musste nach fünf Fouls das Feld verlassen. Burgbrohl führte nach dem ersten Viertel mit 23:15 und lag zur Pause mit 15 Punkten in Führung (43:28). Es war eine tolle Teamleistung des Aufsteigers, der in der ersten Hälfte dominant auftrat und erst in der Folge konditionsbedingt etwas nachließ.

Von Anfang an gelang Burgbrohl deutlich mehr als in den Vorwochen. Auch Würfe jenseits der 6,25 Meter-Marke fanden oft ihr Ziel. Erfolgreichster Werfer war Viktor Kondratovets, dem neun Dreier gelangen. Insgesamt brachte er es auf beachtliche 55 Punkte. Burgbrohl setzte sich in jedem Viertel durch, gewann das dritte Viertel mit 17:14, das Schlussviertel mit 31:28 und ging somit als verdienter Sieger vom Feld.

„Am Ende war bei uns ein wenig die Luft raus. Aber ich bin sehr stolz, dass meine Mannschaft als Team agiert hat und sowohl taktisch als auch kämpferisch voll auf der Höhe war“, freute sich Reiswich nach dem Spiel. gk

BV Burgbrohl: Banguel, Sinkevicius (13), Kondratovets (55), Möhlig (15), Scholz (4), Rupprecht (4).