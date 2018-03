Titeltraum der Baskets rückt in weite Ferne

Die Titelhoffnungen der Conlog Baskets Koblenz in der Basketball-Regionalliga Südwest scheinen dahin. Im Verfolgerduell bei der SG Dürkheim/Speyer setzte es für die Mannschaft von Trainer Josip Bosnjak beim 74:84 (22:32) die vierte Saisonniederlage. Die Baskets verbleiben zwar auf dem dritten Tabellenplatz, das Spitzenduo aus Speyer und Schwenningen ist nun aber vorerst enteilt.

„Ich würde unsere Titelchancen nach diesem Spiel bei null Prozent sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wo Speyer dreimal patzen könnte. Wir können nur noch in den Titelkampf eingreifen, wenn wir Schwenningen zu Hause schlagen und damit Speyer zum Tabellenführer machen. Die Enttäuschung sitzt tief nach der verdienten Niederlage gegen Speyer. Ich hoffe, die Zuschauer unterstützen uns auch weiterhin in den nächsten Wochen so erstklassig wie bisher. Wir werden versuchen, weiter bis zum Ende alles zu geben“, versprach Bosnjak.

In der Domstadt legten die Gastgeber mit drei schnellen Körben zum 6:0 früh den Grundstein zu einem knappen Erfolg, bei dem die Führung nie wechseln sollte. Das starke SG-Duo, bestehend aus dem Amerikaner Jordan Rezendes und dem Spanier Eduard Arques Lopez, markierte 16 der 20 Punkte der Hausherren im ersten Viertel und war auch im weiteren Spielverlauf nie für die Koblenzer in den Griff zu bekommen. Hervorragend Regie führte der spanische Aufbauspieler Jordi Salto Sabate, und genau dort sollte der Hauptunterschied zwischen den Teams bestehen. Während Speyer immer wieder die Angriffe clever aufzog und den besser postierten Akteur fand, trafen die Koblenzer einfach zu viele schlechte Entscheidungen und trafen in der Konsequenz ihre Würfe nicht. „Wir haben es zu oft von außen versucht und nicht den Weg zum Korb gesucht“, kritisierte Bosnjak.

Nach dem 20:15 im Auftaktviertel fielen im zweiten Spielabschnitt nur wenig Punkte. Die Baskets kamen durch ihren besten Akteur, Marlin Mason, sowie Zeljko Novak bis zur Halbzeit nur zu zwei weiteren Körben aus dem Spiel heraus. Drei Punkte wurden von der Freiwurflinie erzielte, sodass die Baskets in der ersten Hälfte nur auf 22 Zähler kamen, der Gegner stand bei 32. Mit einem Treffer bei 16 Versuchen war die Quote der Baskets von jenseits der Drei-Punkte-Linie indiskutabel.

Wesentlich besser ließ sich das dritte Viertel an, vor allem auch dank eines überragenden Mason, der die Baskets per Dreier und sieben Punkten in Folge zum 46:48 (28.) wieder in Schlagdistanz brachte.

Die Wende wollte aber einfach nicht gelingen. Mit fünf Punkten Rückstand beim 49:54 ging es in den Schlussabschnitt, den Salto Sabate mit einem Dreier eröffnete. Die Baskets kämpften verbissen, aber das SG-Duo Rezendes/Lopez trumpfte erneut auf und hatte stets die passende Antwort. Rezendes und Arques Lopez markierten im letzten Viertel gemeinsam 20 Zähler und sorgten so dafür, dass den Koblenzern keine Siegchance mehr blieb. Am Ende kam Rezendes auf 31 Punkte und eine starke Quote von elf Treffern bei 15 Wurfversuchen. Arques Lopez steuerte 27 Zähler und neun Rebounds dazu. Bei den Koblenzern war Mason mit 32 Zählern und 13 Rebounds kaum zu halten, bekam jedoch zu wenig Unterstützung. Kein weiterer Baskets-Akteur konnte zweistellig punkten.

Koblenz: Adenekan (3), Anzulovic (8), Banic (5), Brcina, Ensch, Hart (8), Haufs, Mahfouz (8), Mason (32), Novak (2+), Schaake, Semaska (8).

Von unserem Mitarbeiter

Lutz Klattenberg