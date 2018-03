Horchheim verliert den Anschluss

In der 2. Basketball-Regionalliga bleibt die zweite Mannschaft der Conlog Baskets Koblenz auf Meisterschaftskurs: Die Koblenzer gewannen ihr Auswärtsspiel bei der SKG Roßdorf. Aber auch Verfolger VfB Gießen Pointers bleibt dran, die Hessen setzten sich nämlich beim BBC Horchheim durch.

BBC Horchheim. VfB Gießen Pointers 78:94 (33:39)

Sebastian Greene machte 20 Punkte, Alexander Hensler 24, und dennoch reichten diese Top-Werte nicht gegen den Tabellenzweiten aus Gießen. Denn die Pointers hatten in Christopher Miller den Matchwinner im Team. Der drittbeste Schütze der Liga machte 25 Punkte und führte die Pointers zum Sieg. Da Makkabi Frankfurt seine beiden vergangenen Partien gewinnen konnte, wird es langsam eng für den BBC: Die Horchheimer stehen nun nämlich mit vier Punkten Rückstand am Tabellenende. Neben dem bereits feststehenden Absteiger SC Bergstraße steigt mindestens ein weiteres Team ab.

Horchheim: Greene (20), Hensler (24), Kohler (3), Schmengler (9), Schmitt (2), Szafranski (14), Tarzikhan (4), Wächter (2), Wetzel.

SKG Roßdorf – C. Baskets Koblenz II 73:88 (40:46)

Den zwölften Sieg feierte die zweite Mannschaft von Trainer Piotr Bohutyn. Koblenz erwischte den besseren Start und übernahm von Beginn an die Führung, die bis zum Ende nicht mehr abgegeben wurde. Allerdings stand die Partie lange Zeit auf Messers Schneide. Die Entscheidung fiel im dritten Viertel, als die Koblenzer einen 15:3-Lauf hinlegten und auf 61:43 davonzogen. Im letzten Viertel keimte bei den Gastgebern aus Roßdorf noch einmal Hoffnung auf, als deren Topscorer Ivan Gombovic durch seinen dritten Dreier auf 69:76 verkürzte, jedoch behielten die Baskets die Nerven und beendeten das Spiel mit einem 12:4-Lauf.

Nach 13 Spieltagen führt das Farmteam der Conlog Baskets die Tabelle vor den Topteams aus Gießen und Frankfurt an und kann nun mit viel Selbstvertrauen den Fokus auf das schwere Auswärtsspiel am kommenden Sonntag in Langen legen. Bohutyn zeigte sich mit der Leistung und Einstellung seines Teams sehr zufrieden: „Die Mannschaft ist sehr geschlossen aufgetreten und hat sich weder von der erschwerten Anreise noch von den kurzfristigen Ausfällen verunsichern lassen. Wir waren sofort hellwach und vor allem Linus Klug, der heute als unser einziger etatmäßiger Aufbauspieler viel Verantwortung tragen musste, hat trotz seines jungen Alters eine starke Leistung abgeliefert.“

Koblenz: Amrhein (4), Biller (4), Both (3), Hochhalter (13), Klug (14), Schneider (8), Stöhr (9), Tholey (15), Trtic (18).